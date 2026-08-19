ЩАПОВ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1975), член-корреспондент РАН (1987), профессор (1992).

Родился 6 мая 1928 года в Москве. В 1952 году окончил исторический факультет МГУ. До 1957 года работал в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В.И. Ленина. С 1957 года – сотрудник Института истории АН СССР (теперь – Институт российской истории РАН). В 1964 году под руководством А.А. Зимина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Церковь как феодальная организация в Древней Руси». В 1975 году защитил докторскую диссертацию на тему «Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв.». В 1989 году основал и возглавил центр по истории религии и церкви в Институте Истории АН СССР. В 1990 – 1996 годах – председатель Российского общества историков-архивистов. С 2003 по 2006 год – председатель Императорского Православного Палестинского общества.

Автор более 400 научных публикаций, в том числе 10 монографий. К области научных интересов относились история Древней Руси, Русской православной церкви, византийских и межславянских связей, история книгопечатания на Руси, археография и источниковедение.

Сочинения:

Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978.

Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. М., 1976. (каталог)

Государство и Церковь Древней Руси XI–XIII вв. М., 1989 (амер. изд. - State and Church in Early Russia 10th-13th Cеnturies. New Rochelle-Athens-Moscow. 1993.

Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 1976.

Древнерусские письменные источники XI-XIII вв. М., 1991. (каталог в соавт.)

Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. (в соавт.)

Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. XI-XIV вв. М., 1972.

Мазуринская кормчая. Памятник межславянских культурных связей XIV – XVI вв. Исследование. Тексты. М., 2002 (в соавторстве).

Очерки русской истории, источниковедения, археографии. Сб. ст. М., 2004.

Письменные памятники истории Древней Руси XI-XIII вв. Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания. Аннотированный каталог-справочник. СПб., 2003.

Справочный инструментарий историка России. М., 2007.

Щаповская сельскохозяйственная школа – перекличка столетий. К 100-летию ее основания. Подольск, 2003.