ЩАПОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Российский промышленник и меценат, купец 2-й гильдии.

Карьера

Василий Иванович Щапов родился в Ростове Великом в 1790 году в семье купца 3-й гильдии. Он перебрался в Москву в начале XIX века. В 1826 году в Басманной части им была основана ткацкая фабрика. На ней изготавливались саржинки, холстинки, тик, платки. Производство быстро расширялось, и в 1845 году на фабрике трудилось уже 485 рабочих, имелось 410 станков, а годовое производство составляло 186 тыс. рублей. Фабрика Щапова по праву вошла в число семи крупнейших московских ткацких предприятий.

Общественная деятельность

Василий Иванович являлся старостой Богоявленского собора в Елохове. Он спонсировал строительство нового храма (оплатил примерно треть необходимых работ - 70 тыс. рублей). Ежегодно выплачивал брату Ивану деньги на содержание отчего дома в Ростове.

Василий Иванович Щапов умер в 1864 году в Москве. В его духовном завещании говорилось о передаче Ростовскому городскому обществу 10 тыс. рублей для выдачи процентов с капитала на пособия беднейшим прихожанам в Рождественские и Пасхальные дни.

Судьба фабрики Щапова

Ткацкая фабрика Щапова просуществовала до ХХ века, при советской власти она не раз меняла название (фабрика имени Осипа Звонкова, “Красная работница”). В 2002 году здание фабрики было отдано под библиотечно-информационный центр, в связи с чем была осуществлена его перепланировка.