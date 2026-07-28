ЩАПОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Купец, библиофил.

Происхождение, образование и книги.

Родился в семье фабриканта-старообрядца, приехавшего в Москву из Ростова Великого и прошедшего путь от управляющего бумазейной фабрикой Соколова до владельца этой фабрики и потомственного почетного гражданина г. Москвы. Вольнослушатель на историко-филол. факультете Московского университета, который окончил в 1866. Женившись на З.П. Хавской, дочери историка-москвоведа П.В. Хавского, Щапов в 1867 приобрел владение № 9 на Поварской ул., где и поселился вместе с супругой. Тогда же по примеру А.И. Хлудова увлекся собиранием книж. редкостей. Быстро истратив свое состояние, расстался с Зинаидой Хавской и сошелся с ее сестрой Лидией. «Его, безденежного, братья взяли на свое содержание и дали на своем участке домик, выходивший в Демидовский переулок. Он жил здесь тихо, увлекался собиранием книг по истории России. Детей у него не было» (Н.М. Щапов). В тоже время он занимался и общественной деятельностью: гласный Московской городской думы (1877—80, 1881—84, 1885—87), почетный чл. Братства для пособия беднейшим прихожанам при Богоявленском храме в Елохове.

Библиотека.

С 1875 г. целенаправленно собирал славян. книги кирилловск. шрифта и рус. книги гражд. печати XVIII—перв. пол. XIX вв. Библиотеку свою в доме, предоставленном братьями, П.В.Щапов оборудовал тщательно: она занимала большой зал и несколько кабинетов. Окна зала были фальшивыми: оконные проемы были заложены кирпичом, чтобы солнечный свет не мог повредить книгам. Шкафы были со стеклами и всегда запирались на ключ. Была в библиотеке и особая лестница, сделанная на заказ: передвижная, со ступеньками на обе стороны и широкой площадкой наверху, где спокойно могли расположиться два взрослых человека.

Уникальная библиотека Щапова являлась одним из самых крупн. моск. частн. собраний и насчитывала свыше 30 тыс. томов (к нему перешли книги из собраний О.М. Бодянского, А.Ф. Смирдина и др.), в т.ч. 1600 изд. кирилловск. печати (в их составе – пражск. и виленск. изд. Ф. Скорины), экземпляр моск. широкошрифтной Псалтири (ок. 1565; один из пяти изв. в наст. время), изд. Ивана Федорова. Большую ценность представляли и венецианск. изд. Божидара Вуковича: Служебник (1519), Псалтырь (1520), Минея праздничная (1538), Молитвослов (1547) и Служебник (1554).

По завещанию Щ. его б-ка и собрание старопечатных книг в 1888 г. были переданы Историческому музею. Букинист Шибанов предлагал вдове 45 тысяч рублей за все собрание, но книжная коллекция вместе с инвентарями, каталогами, шкафами и даже той самой лестницей поступила в Исторический музей и стала, наряду с библиотеками Черткова и Барятинского, третьей составляющей библиотеки Исторического музея, впоследствии переданной в ГПИБ. Похоронен Щапов на кладбище Алексеевского монастыря.