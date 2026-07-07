ЩАПОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Инженер-гидростроитель, фотограф-любитель, книгоиздатель.

Происхождение и образование.

Родился в семье служащего торг. фирмы. Выпускник Моск. Практической акад. коммерческих наук. В 1899 г. поступил в Императорское Московское техническое училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). Будучи студентом, совершил заграничное путешествие, запечатлев на фотокамеру жанровые сцены из жизни Лондона, Парижа, Берлина и др. городов (в окт.—нояб. 2003 обширн. колл. снимков Щ. составила ч. экспозиции «Европейские столицы глазами москвичей XX в.», выставлен. в Манеже). По окончании ИМТУ (1906) слушал лекции в высш. техн. училищах Германии и Швейцарии, проходил стажировку на немецких заводах.

Фотография и гидротурбины.

Фотография была настоящей страстью Щапова: в 1896—1914 гг. осуществлял фотосъемку моск. архитектурно-бытовых реалий, а также дачных местностей и усадеб Подмосковья. Более 4000 его негативов составили особый фонд в Центральном московском архиве аудиовизуальных док-тов.

В 1908—20-х Щ. служил инженером в московской фирме Ф. Вебера, занимавшейся продажей и поставками в Россию нем. гидротурбин и текстильн. машин. Несколько лет посвятил разведке на местности и проектированию будущего Большого Ферганского канала и организации орошения Ферганы, в 1911 г. совершил поездку в Египет для изучения орг-ции местн. системы орошения.

С 1914 преподавал в ИМТУ (после Окт. революции 1917 – МВТУ). Попечитель Гор. 3-го Лефортовск. муж. уч-ща. Организатор и владелец книжного магазина и изд-ва технической лит-ры «Сила» (в 1915—18 вместе с книж. складом располагались на Новой Басманной ул., 17, по месту жительства Щ.; в 1922—23 – на Моховой ул., 22).

В советское время.

В советское время занимался исследованием гидротехнических сооружений и гидротурбин на базе Всес. ин-та гидромашиностроения (ВИГМ). В течение многих лет преподавал в МВТУ, Военно–инженерной академии имени Куйбышева, в Энергетической академии Министерства электростанций. Автор более 150 печатных работ, в том числе трех изданий учебника «Турбинное оборудовании гидростанций». За нормализацию и унификацию малых гидротурбин в составе коллектива авторов Щапов удостоен Сталинской премии (1948). Составитель путеводителя по Ярославск. ж. д. (1925). Автор мемуаров о московской жизни 1920-х. Похоронен на Введенском кладбище.