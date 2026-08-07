ШАТИЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Сын генерала от инфантерии П.Н. Шатилова, младший брат генерала от инфантерии В.П. Шатилова, из дворян Тамбовской губернии. Окончил Саратовскую классическую гимназию. 27.8.1871 поступил унтер-офицером в 158 пехотный Кутаисский полк. 10.9.1872 поступил в Казанское пехотное юнкерское училище. 21.7.1874 окончил училище по 1 разряду, получил звание портупей-юнкера и отправлен в свою часть. 18.11.1874 произведен в прапорщики. 25.9.1875 прикомандирован к 15 Туркестанскому стрелковому батальону для перевода. 21.10.1875 переведен в 15 Туркестанский стрелковый батальон. Участник кампании 1876 г. против Кокандского ханства. С 6.2.1876 по 12.4.1876 – ординарец временно командующего войсками Туркестанского военного округа. 11.12.1876 произведен в подпоручики за боевые отличия (старш. 12.3.1876). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 6.5.1877 переведен в 1 Туркестанский стрелковый батальон. 8.6.1877 переведен в 158 пехотный Кутаисский полк. 20.9.1877 ранен в бою. 4.10.1877 произведен в поручики (старш. 18.6.1877). 5.8.1878 произведен в штабс-капитаны за боевые отличия. 11.8.1879 прикомандирован к Казанскому пехотному юнкерскому училищу для и. д. младшего офицера. 22.12.1879 назначен и. д. личного адъютанта командующего войсками Казанского военного округа 17.4.1880 утвержден в должности. 28.5.1881 переведен в 158 пехотный Кутаисский полк. 14.12.1881 произведен в капитаны (старш. 14.7.1881). 30.4.1883 зачислен в Офицерскую стрелковую школу. 31.8.1883 окончил школу и отправлен в свой полк. 16.3.1884 арестован в Саратове по обвинению в революционной пропаганде. 17.3.1884 уволен со службы. 1.5.1884 освобожден из под стражи. Прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты постановил дознание прекратить (выяснилось, что Шатилов был оговорен С. Дегаевым). 2.3.1885 определен на службу с назначением в 158 пехотный Кутаисский полк с зачетом в действительную службу времени проведенного в отставке и выдачей за это время полного содержания. 13.3.1885 произведен в подполковники. 22.11.1889 переведен в 16 гренадерский Мингрельский полк. 2.7.1893 назначен командующим 1-й Кавказской туземной стрелковой дружиной. 25.3.1894 произведен в полковники с утверждением командиром дружины. 1.10.1899 назначен командиром 31 пехотного Алексопольского полка. 25.3.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. Был ранен. 25.3.1904 назначен командиром 2 бригады 1 Сибирской пехотной дивизии. 22.9.1904 назначен командиром 2 бригады 9 пехотной дивизии. 13.12.1906 назначен начальником 7 Туркестанской стрелковой бригады. 3.12.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 2 Сибирской стрелковой дивизии. 13.12.1911 назначен начальником 20 пехотной дивизии. 1.5.1913 назначен начальником Кавказской гренадерской дивизии. Участник Первой мировой войны. 8.6.1915 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 3.9.1915 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 23.2.1916 назначен командиром 34 армейского корпуса 10.4.1916 произведен в генералы от инфантерии. 22.1.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 8.2.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 15.4.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В 1918 г. – представитель командования Добровольческой армии в Грузии. Был арестован грузинскими властями. 10.10.1918 назначен руководителем Тифлисского центра Добровольческой армии (утвержден в должности 2.2.1919). Затем назначен комендантом Екатеринослава. 3.11.1919 назначен в резерв чинов Добровольческой армии. В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Член Союза русских военных инвалидов. Погребен на Старом кладбище в Белграде.

Жена (1-я): дочь статского советника Анна Акимовна (урожденная Горохова). Жена (2-я): Мария Павловна (1867–28.9.1943, Белград). Дети (от 1-го брака): Павел (р. 24.7.1880), Анна (р. 18.6.1884), Дмитрий (15.9.1886, Саратов–6.12.1953, Вайнленд, США).