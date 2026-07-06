ШАТИЛОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Генерал, участник Белого движения.

Семья и образование.

Из дворянской семьи, его дед и отец были генералами. Отец — Николай Павлович Шатилов (1849—1919), помощник по военной части наместника на Кавказе, член Государственного совета. Получил образование в 1-м Московском кадетском корпусе, окончил Пажеский корпус (1900; первым в своём выпуске), Николаевскую академию Генерального штаба (1908). В академии учился вместе с бароном П. Н. Врангелем — будущим руководителем Белой армии в Крыму в 1920 г., с которым поддерживал дружеские отношения.

Офицер кавалерии и Генштаба

С 1900 служил в лейб-гвардии Казачьем полку в чине хорунжего. С началом русско-японской войны 1904—1905 переведён по собственному желанию в 4-й Сибирский казачий полк. С 1904 г. — сотник. Участник боёв в Маньчжурии. Был ранен в правую ногу, за боевые отличия награждён шестью орденами. С 1908 г. — капитан. В 1908—1910 гг. командовал ротой в 1-м Хоперском полку. В 1910—1914 гг. — помощник старшего адъютанта (в разведывательном отделе) штаба Кавказского военного округа. С марта 1914 — и. д. помощника делопроизводителя Главного управления Генерального штаба.

Участие в Первой мировой войне

Во время Первой мировой войны — подполковник, был начальником штаба 7-й и 8-й кавалерийских дивизий. В январе 1915 был назначен помощником начальника отдела управления генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта. Занимал должность штаб-офицера для поручений штаба 17-го армейского корпуса. Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1915) за то, что выручил сотню и штаб дивизии от чрезвычайно тяжелого положения и даже уничтожения. С декабря 1915 г. — полковник. С августа 1916 г. — начальник штаба 2-й Кавказской кавалерийской дивизии. С декабря 1916 г. — командир Черноморского казачьего полка во 2-й Кавказской казачьей дивизии. С 1917 г. — генерал-майор. С сентября 1917 г. — и. д. генерал-квартирмейстера штаба Кавказского фронта. В сентябре — декабре 1917 г. находился в заключении в тифлисской тюрьме за поддержку августовского выступления генерала Л. Г. Корнилова.

Участие в Белом движении.

В конце 1918 г. вступил в Добровольческую армию, был начальником 1-й конной дивизии в конном корпусе генерала Врангеля. Уже 7 января 1919 г. войска под его командованием взяли город Георгиевск, заняли Терскую область и Дагестан. Весной 1919 г. генерал Шатилов отличился во время операции в районе реки Маныч, завершившейся разгромом 30-тысячной красной группировки. Шатилов со своей дивизией переправился через Маныч и нанёс решительный удар под Великокняжеской. За эти бои был произведён в мае 1919 г. в генерал-лейтенанты и назначен командиром 4-го конного корпуса.

С июня 1919 г. — начальник штаба Кавказской армии (командующий — генерал Врангель). В декабре 1919 г. — январе 1920 г. — начальник штаба Добровольческой армии в период командования ею генералом Врангелем. В начале 1920 г., после конфликта Врангеля с А. И. Деникиным, Врангель и Шатилов был отчислены в распоряжение главнокомандующего, а в феврале 1920 г. отчислены от службы и выехали в Константинополь.

После избрания в марте 1920 г. генерал Врангеля главнокомандующим В. С.Ю. Р., Шатилов был назначен его помощником, а 21 июня 1920 г. стал начальником штаба Русской Армии. Осенью 1920 г. Шатилов руководил успешной эвакуацией Русской Армии из Крыма, за что был произведён Врангелем в генералы от кавалерии.

Эмигрант.

До 1922 г. официально занимал пост начальника штаба Русской армии. В 1922—1924 гг. находился в распоряжении главнокомандующего генерала Врангеля. В 1924 г., после создания Русского Обще-воинского союза, был начальником его первого отдела (Франция), занимал этот пост до 1934 г.. После похищения генерала Е. К. Миллера в 1937 г. отошёл от политической деятельности. Во время оккупации Франции немцами был арестован, под арестом и следствием пробыл десять месяцев. После окончания Второй мировой войны был почётным членом РОВС. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.