ШАТИЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Сын генерала от инфантерии П.Н. Шатилова, старший брат генерала от инфантерии В.П. Шатилова, из потомственных дворян Тамбовской губернии. Учился в 1-м кадетском корпусе, окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 23.8.1865 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 17.7.1867 окончил училище и произведен в подпоручики в 159-й пехотный Гурийский полк. С 23.8.1867 по 31.5.1868 прикомандирован к 158-му пехотному Кутаисскому полку. 18.8.1870 произведен в поручики. 5.10.1871 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 26.10.1871 произведен в штабс-капитаны за отличие по службе. 1.4.1874 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 5.4.1874 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб Казанского военного округа. 30.9.1874 переведен в Генеральный штаб штабс-капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 40-й пехотной дивизии. 9.7.1875 назначен состоять для поручений при штабе Кавказского военного округа. 9.4.1876 произведен в капитаны. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 19.4.1877 командирован в распоряжение командующего войсками в Пририонском крае. 9.9.1877 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при управлении войск Пририонского края. 13.2.1878 назначен вр. и. д. старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа. 13.8.1878 назначен старшим адъютантом штаба Кавказского военного округа. 20.2.1879 произведен в подполковники за боевые отличия. 18.10.1879 назначен и. д. начальника штаба 1-й Кавказской кавалерийской дивизии. 29.5.1881 назначен начальником Тифлисского пехотного юнкерского училища. 28.3.1882 произведен в полковники за отличие по службе. 23.11.1889 назначен начальником Московского пехотного юнкерского училища. 30.8.1894 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 9.12.1896 назначен директором 3-го Московского кадетского корпуса. 28.8.1899 назначен начальником Павловского военного училища. 24.11.1901 назначен командующим 4-й пехотной дивизией. 6.12.1901 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 19.12.1902 назначен начальником 10-й пехотной дивизии. 29.1.1906 назначен начальником штаба Кавказского военного округа. 15.1.1907 назначен помощником наместника его императорского величества на Кавказе по военной части. 13.04.1908 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 24.12.1913 назначен членом Государственного Совета. Входил в Правую группу. В 1916 г. избран председателем комитета по военно-сухопутным и морским делам. 25.10.1917 уволен со службы с пенсией. Переехал из Петрограда на Кавказ. Скончался весной 1919 г.

Жена: дочь полковника Мария Петровна (урожденная Наливкина) (1853–11.6.1933, Курбевуа, Франция). Дети: Павел (13.11.1881–5.5.1962), генерал от кавалерии, известный деятель Белого движения; Петр (13.3.1883–до 1914).