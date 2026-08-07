ШАТИЛОВ МИХАИЛ БОНИФАТЬЕВИЧ

Российский политический деятель, министр «Временного правительства автономной Сибири», этнограф, публицист.

Происхождение и образование.

Внук одного из декабристов. Отец Шатилова служил сельским волостным писарем (по другим сведениям был учителем). Учился в Томском духовном училище, затем в Томской духовной семинарии. В 1904 г. поступил на юридический факультет Томского университета, одновременно слушал лекции по истории и литературе. В 1908 г. Шатилов участвовал в археологической экспедиции в Минусинский край. В том же году Юридическим обществом университета были изданы его труды по исследованию кустарных промыслов Томской губернии. Активная научная деятельность способствовала тому, что он был избран старостой студенческого Сибирского научного кружка. В 1909 г. Шатилов стал членом совета Томского общества изучения Сибири. Здесь он близко сошелся с Г.Н. Потаниным и А.В. Адриановым, проникся областническими настроениями. Уже в студенчестве Михаил Бонифатьевич публиковал свои материалы в разных газетах и журналах: «Сибирская жизнь», «Путь народа», «Ежемесячный журнал» и др. Неоднократно подвергался обыскам и арестам. После окончания в 1910 г. Томского университета Шатилов два года служил помощником крестьянского начальника в Змеиногорском, Бийском и Барнаульском уездах Томской губернии. В 1911 г. он был зачислен в сословие присяжных поверенных Омской судебной палаты и определен на должность при томском окружном суде. В 1914-1916 гг. Михаил Бонифатьевич издавал и редактировал журнал «Сибирский студент» в Томске.

Политическая деятельность.

В 1917 г. эсер Шатилов был назначен помощником томского губернского комиссара Временного правительства, редактировал газету «Голос свободы». 18 мая 1917 г. на первой сессии Томского Губернского народного собрания был избран одним из членов Исполнительного комитета. Организовал особую комиссию по областному самоуправлению, внес предложение о созыве общесибирского съезда по вопросу о сибирской автономии.

9 октября 1917 г. на проходившем в Томске Первом Сибирском областном съезде (8-17 ноября 1917 г.) Шатилов был избран товарищем председателя. Он выступил с обширным докладом «Сибирь как составная единица Российской Федеративной Республики», который содержал основные положения автономного областного устройства. В ходе работы съезда Шатилов вошел в его Исполнительный комитет. В ноябре 1917 г. был избран членом Всероссийского Учредительного собрания. В декабре 1917 г. Шатилов был избран членом президиума Чрезвычайного Сибирского областного съезда, заявившего о непризнании советской власти и ее декретов и необходимости созыва Сибирской областной думы. В январе 1918 г. Михаил Бонифатьевич вместе с другими членами Думы был арестован большевиками и заключен в красноярскую тюрьму.

В июне 1918 г., после мятежа чехословацкого корпуса и падения советской власти в Сибири, Шатилов вошел в состав Временного Сибирского правительства в качестве министра по туземным делам. В ночь на 21 сентября 1918 г. он вместе с другими областниками был арестован. Был вынужден сложить с себя полномочия министра и вернуться в Томск. С декабря 1918 до конца 1919 г. Шатилов работал уполномоченным Сибирского союза земель и городов.

После Гражданской войны.

Публично через газету отрёкся от партии эсеров в декабре 1923 года. Несмотря на это, неоднократно задерживался органами ВЧК-ОГПУ (1920, 1921, 1931). С приходом большевиков становится научным сотрудником на кафедре «Туземное право и быт» ФОНа – факультета общественных наук Томского университета. После закрытия кафедры в 1922 г. ему было предложено возглавить открывающийся Томский краевой музей. На этой должности он проявил себя как замечательный ученый-этнограф. В 1926 г. совершил четырехмесячную экспедицию по реке Вах, по итогам которой была написана книга «Ваховские остяки». В 1927-1928 гг. Шатилов исследовал русское население Чулыма и Шегарки. Во время поездок он собрал большие коллекции для Томского краевого музея. Заслугой Шатилова также является и активное участие в создании в 1925 г. Общества изучения Томского края при Томском краевом музее (1925-1928 гг.).

Арест.

В апреле 1933 г. Шатилов был арестован ОГПУ и препровожден в Новосибирск. Под давлением следствия Шатилов был вынужден полностью признать свою вину в контрреволюционной деятельности. В августе 1933 г. постановлением коллегии ОГПУ он был осужден на 10 лет заключения в исправительно-трудовом лагере. Отбывал заключение на Соловках. В 1937 г. был этапирован в Ленинград, где был расстрелян 12 декабря 1937 г. Реабилитирован в 1959 г.