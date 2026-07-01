ШАСКОЛЬСКИЙ ПЁТР БОРИСОВИЧ

Народный социалист, член партии социалистов-революционеров, приват-доцент Петербургского университета.

Происхождение и преподавательская деятельность.

Родился в семье провизора Б.М. Шаскольского, брат-близнец Павла Борисовича Шаскольского, закончил вместе с братом известную петербургскую немецкую Петришуле в 1900 г., поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где специализировался по истории средневековой Италии у профессора И. М. Гревса. По завершении учёбы в 1906 г. оставался в университете в качестве нештатного приват-доцента на Историко-филологическом факультете. Основной сферой научных исследований являлась история средневекового папства — область, крайне редко привлекавшая внимание отечественных медиевистов как в дореволюционный период, так и в последующие десятилетия. При этом наибольший интерес для него представляло папство времен поздней Античности и Раннего средневековья. Одновременно преподавал в нескольких гимназиях: 5-я Санкт-Петербургская гимназия (в 1907 г.), Женское коммерческое училище Э.Ф. Грюнталь (в 1909‒1910 гг.; в 1910 г. являлся директором этого училища), Общеобразовательные курсы А.С. Черняева (в 1915‒1917 гг.), гимназия М.Д. Могилянской (1916‒1917), Тенишевское училище (1916), частный Петроградский университет при Психоневрологическом институте (в 1917 г. числился там секретарем словесно-исторического отделения).

Политическая деятельность.

В 1909 г. в Штутгарте Шаскольский женился на Надежде Владимировне Брюлловой. В 1913 Шаскольские жили в Италии, и Петр Борисович был членом Лекционного комитета Общества библиотеки им. Л.Н. Толстого, созданного русскими политэмигрантами. В начале Первой мировой войны супруги Шаскольские вернулись в Россию. Незадолго до Февральской революции вошёл в Трудовую группу. На съезде Трудовой народно-социалистической партии в июне 1917 г. Шаскольский был избран членом её ЦК, выступил с докладом «По национальному вопросу». Кроме того, он был приглашён в состав Временного правительства в качестве заведующего национальным отделом Министерства внутренних дел. Осенью перешёл в партию эсеров. Как член Комитета спасения Родины и революции он участвует в антибольшевистской агитации, что вынуждает его фактически перейти на нелегальное положение. Такая активная политическая позиция, заметно осложнившая последний год его жизни, в конечном счете, стала и косвенной причиной его ранней скоропостижной смерти в октябре 1918 г. (по разным данным от гриппа или «испанки»).