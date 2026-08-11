ШАШКЕВИЧ МАРКИАН СЕМЁНОВИЧ

Священник Униатской греко-католической церкви, литератор и публицист. Псевдонимы «Руслан», «Шашкевич Руслан». В 30-е гг. ХIX века с Я. Головатским создал во Львове славянофильский литературный кружок «Русская троица». Посещал Львовский университет. В 1838 году, окончив духовную семинарию, стал священником, служил в сёлах. В своих литературных произведениях выступал за единство русского народа, критиковал национальное и социальное угнетение. Изучал украинский фольклор и историю. Умер от туберкулеза.