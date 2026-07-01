ШАРНИНА АРИАДНА БОРИСОВНА

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории РГПУ.

Образование: в 1974 г. окончила исторический факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена по специальности «история». В 1988 г. защитила по кафедре Истории древней Греции и Рима ЛГУ кандидатскую диссертацию по теме: «Межполисные культурные связи в эллинистическо-римский период (союзы технитов Диониса)».

Карьера:

1976 – 1992 гг. – преподаватель латинского языка кафедры иностранных языков ЛХФИ.

1992 – 1997 г. – преподаватель древнегреческого и латинского языков и истории древней Греции и древнего Рима в Институте богословия и философии.

1995 –по настоящее время – доцент кафедры всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена

2003 г. – присвоение звания ученого звания доцента по кафедре всеобщей истории.

1991 г. – 2011гг. – преподавала древние языки и историю древней Греции и Рима в ВРФШ по совместительству.

С 1997 – по настоящее время – преподаватель древнегреческого и латинского языков в институте богословия и философии (с 2010 г. – в составе РХГА) по совместительству.