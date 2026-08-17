ШАРМУА ФРАНСУА БЕРНАР

Французский востоковед, профессор Санкт-Петербургского университета. Основал в Петербурге школу иранистики. Работа о походе Тимура против Тохтамыша заложила основы научного исследования Золотой орды.

Франсуа Бернар Шармуа изучал в Париже право и арабский язык под руководством Сильвестра де Саси. После окончания Сорбонны служил в Парижском королевском суде.

Первый период преподавания в университете.

Когда при Петербургском педагогическом институте была учреждена кафедра арабского и персидского языков, попечитель С.С. Уваров обратился к Сильвестру де Саси, как авторитету в своей специальности, с просьбой указать достойных преподавателей арабского и персидского языков. Де Саси указал на двух лучших своих учеников — Шармуа и Деманжа, которые и были приглашены в Петербург и с 1 сентября 1817 г. были определены профессорами в Педагогический институт; Шармуа занял кафедру персидского языка, на которой был до 1822 г., когда вынужден был уволиться из университета из конфликта с попечителем учебного округа Д.П. Руничем.

Деятельность в России вне университета.

В 1817 г. Шармуа был также причислен к Государственной Коллегии Иностранных Дел. Был домашним учителем в доме статс-секретаря по иностранным делам К.В. Нессельроде. С учреждением при Азиатском департаменте учебного отдела определен в него профессором персидского и турецкого языков (1823) и служил до отъезда из России. Занимал должность почетного библиотекаря в Императорской Публичной библиотеке (без жалования), где в 1829 г. занимался описанием известного Ардебильского собрания тюркских и персидских рукописей, приобретенного по мирному договору 1828 г. и Ахалцихского собрания. Составил на французском языке каталог этих собраний, экземпляр которого был поднесен Николаю I. В октябре 1829 г. Шармуа был избран членом-корреспондентом Императорской Академии Наук, и в мае 1832 г. был утверждён в звании адъюнкта Академии по части восточной словесности. Впоследствии, при увольнении Шармуа от звания адъюнкта, он был избран в почётные члены Академии.

Второй период в стенах университета.

С 1831 до 1835 г. Шармуа был профессором персидского языка при Петербургском университете. Слабость здоровья принудила оставить службу: в сентябре 1835 года он вышел в отставку и снова возвратился во Францию, где посвятил себя преимущественно изучению истории курдов: главным трудом стал комментированный перевод с персидского на французский язык истории курдского народа «Шереф-наме»; первый том вышел в 1868 г. в Санкт-Петербурге, а завершено издание было уже после смерти Шармуа, в 1876 г.