ШАРКАНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Шарканский историко-краеведческий музей.

С целью сохранения истории района, обрядов и традиций, бытующих в районе, в 1997 году был создан Шарканский историко-краеведческий музей. Первая экспозиция была посвящена 320-летию Шаркана.

В 2001 году организована крупная экспозиция, посвященная 150-летию со дня рождения первого удмуртского ученого Григория Егоровича Верещагина, прожившего в районе 25 лет (1875-1900 годы).

Он записал массу обрядов, песен, сказаний, легенд, загадок, игр, бытовавших в районе в конце XIX века. Особый интерес к финно-угорской мифологии среди населения района и республики вызвал первый удмуртский художественный фильм «Тень Алангасара», снятый в 1992-93 годах в Шарканском районе. Посетителям интересно прикоснуться к предметам, которые были специально сделаны для съемок.

Музей расположен в здании, построенном в 1960 году. Площадь музея составляет - 192,4 м².

Иллюстрации:

Шарканский историко-краеведческий музей.