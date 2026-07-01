ШАРИФЖАНОВ ИЗМАИЛ ИБРАГИМОВИЧ

Родился 23.06.1940, г. Ишимбай Башкирская АССР. Окончил Томский государственный университет в 1964 г.

Кандидатская диссертация : Актон и современная англо-американская историография (Томск, 1969).

Докторская диссертация : Эволюция теоретико-методологических основ английской немарксистской историографии в ХХ веке (1990).

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета.

Член междунар. комиссии по истории парламента и представительных учреждений (Лондон), Комиссии ЮНЕСКО по изучению школьных учебников (Брауншвейг, Германия), Комиссии историков России и Польши (РАН). Гл. ред. ежегодника «Clio Moderna. Зарубежная история и историография» (с 1999).

Учитель : А.И. Данилов.

Область интересов : Английская историография XIX-ХХ вв.

Сочинения: Современная английская историография буржуазной революции XVII в. Основные идейно-методологические тенденции и направления. М. 1982;

Современная английская буржуазная историография. Проблемы теории и метода. М. 1984;

Судьбы либеральной философии истории. Актон и современная англо-американская историография. Казань, 1989;

Modern Parliamentary History: In Search of Methodological Consensus // Parliaments, Estates & Representation. Vol. 21, L. 2001;

Польские профессора и преподаватели в Императорском Казанском университете. Казань, 2002;

Английская историография в ХХ веке. Основные теоретико-методологические тенденции, шк. и направления.Казань, 2004.

"Изолированная страна". История России на страницах школьных учебников США и Западной Европы / Под ред. И.П. Ермолаева. Казань: Институт истории АН РТ, 2009.

Исторические связи Казани с Польшей и Германией (XIX-начало XX вв.) // Россия, Польша, Германия в европейской политике: исторический опыт взаимодействия и императивы сотрудничества/ сост. Б.В. Носов.- М.: Институт славяноведения РАН, 2012.-С. 244-254.