ШАПОШНИКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1991).

Биография

Родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. В 1961 году поступил в Харьковскую ВАШЛ, окончил её в 1963 году. Служил в различных авиационных частях. В 1969 году окончил ВВА. С 1979 года — заместитель командующего ВВС ПрикВО. Командующий ВВС ОдВО. В 1987-1988 годах командовал ВВС ГСВГ. В 1988 году переведён в центральный аппарат ВВС на должность первого заместителя главнокомандующего этим родом войск. С июля 1990 года — главком ВВС.

Во время августовского путча выступил против министра обороны Д. Т. Язова , предлагал ему вывести войска из Москвы, отменить приказ о повышенной боевой готовности, а также выйти из состава ГКЧП . Заявил Б. Н. Ельцину , что ВВС не будет поддерживать путчистов, по словам А. И. Коржакова, отказался выполнять приказ ГКЧП о бомбардировке Белого Дома. Действовал совместно с командующим ВДВ П. С. Грачёвым Вскоре после ареста Язова, 29 августа 1991 года, занял пост министра обороны СССР.

Министр и командующий

Стал последним человеком, занимавшим пост министра обороны и последним, кому было присвоено звание маршала авиации. На время его руководства пришлись тяжёлые для Вооружённых Сил СССР времена. Последовательно стремился избежать поспешного вывода войск с территории объявивших о своей независимости союзных республик, и бывших стран Варшавского договора. В условиях возникновения многопартийной системы им была проведена деполитизация армии. На территорию РСФСР из других союзных республик был осуществлён вывоз ядерного оружия.

После подписания Беловежских соглашений обеспечил лояльность новой власти Вооружённых Сил. Был назначен временным командующим ВС СССР до проведения военной реформы. После создания в январе 1992 года Объединённых Вооружённых Сил СНГ стал их главнокомандующим. Однако попытка объединить армии получивших независимость союзных республик потерпела крах, к тому же у Шапошникова появились конфликты с министром обороны П. С. Грачёвым и многими другими военными. В августе 1993 года ОВС СНГ были ликвидированы.

Дальнейшая жизнь

На протяжении нескольких месяцев работал секретарём Совета безопасности РФ, затем находился в распоряжении Президента, являлся представителем в госкорпорации «Росвооружение». В 1995-1997 годах был генеральным директором компании «Аэрофлот», затем на протяжении семи лет был помощником Президента России. В дальнейшем работал в различных авиационных предприятиях. Занимается общественной деятельностью. Живёт в Москве.