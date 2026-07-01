ШАПОШНИКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

ШАПОШНИКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - советский военачальник и военный теоретик.

Родился в городе Златоусте на Урале в семье служащего. Окончил Пермское реальное училище. Сознательно выбрал карьеру военного. В 1903 году окончил московское Алексеевское военное училище, был направлен в 1-й Туркестанский пехотный батальон. В 1907 году зачислен в Академию Генерального штаба, которую с отличием окончил в 1910 году. Получил звание штабс-капитана. Первуюю мировую войну Шапошников встретил в должности адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии в Варшавском военном округе. Зарекомендовал себя на фронте как способный офицер.

В 1917 году — полковник, командир полка. В декабре 1917 года был избран на съезде военнореволюционных комитетов начальником Кавказской гренадерской дивизии. С 1918 года в РККА. Во время Гражданской войны был помощником начальника оперативного управления штаба Высшего военного совета, начальником разведывательного отдела Полевого штаба РВСР. В 1919 году последовательно занимал следующие должности: 1-й помощник начальника штаба наркомвоенмора Украины, начальник разведывательного отдела, начальник оперативного управления Полевого штаба РВСР. Один из разработчиков плана контрнаступления против войск генерала А. И. Деникина осенью 1919 года, кампании РККА в 1920 году в войне с Польшей и боевых действий в Крыму против войск барона П. Н. Врангеля. В 1921-1925 годах — 1-й помощник начальника штаба РККА. В 1924-1925 годах под руководством М. В. Фрунзе принимал участие в проведении военной реформы.

В 1925 году Б. М. Шапошников был награжден орденом Красного Знамени. В 1925-1928 годах командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов. В 1928-1931 годах — начальник штаба РККА. В 1930 году вступил в ВКП(б). В 1931-1932 годах — командующий войсками Приволжского военного округа. В 1932-1935 годах — начальник Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1935-1937 годах — командующий Ленинградским военным округом. С мая 1937 года — начальник Генштаба РККА. В мае 1940 года Шапошникову было присвоено звание Маршал Советского Союза . С августа 1940 года — заместитель наркома обороны СССР (должность начальника Генштаба занял генерал армии К. А. Мерецков). На новом посту Б. М. Шапошников курировал вопросы строительства укрепленных районов в 1940-1941 годах.

Постоянно, целеустремленно и весьма успешно Б. М. Шапошников работал над вопросами развития военной теории и практики управления войсками. В 1923 году издал книгу «Конница», где обобщил опыт боевого применения этого рода войск в Первой мировой и Гражданской войнах. В 1924 году вышло его военно-историческое исследование о советско-польской кампании 1920 года «На Висле». Участвовал в комиссии по разработке уставов. В 1927-1929 годах опубликовал фундаментальный труд «Мозг армии» (в трех книгах), который был переведен на иностранные языки. В исследовании, построенном на обобщении опыта Первой мировой войны, рассмотрены структура и основные функции Генштаба, его место и задачи в системе Вооруженных Сил как в мирное время, так и, главным образом, в условиях войны. С позиции военной науки исследован и вопрос о характере современной войны.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов подтвердила правильность основных идей, положений и выводов, сформулированных в труде «Мозг армии». 23 июня 1941 года Б. М. Шапошников был включен в состав института постоянных советников, организованного при Ставке Главного Командования. 30 июля 1941 года вновь назначен на пост начальника Генштаба РККА и стал членом Ставки. Б. М. Шапошников участвовал в разработке предложений Генштаба по осуществлению Смоленского оборонительного сражения (10 июля-10 сентября 1941 года), контрнаступления под Москвой (декабрь 1941-январь 1942 года), общего наступления Красной Армии (январь-апрель 1942 года). Он же предложил план стратегической обороны советских войск на весну-лето 1942 года, в который, к сожалению, были внесены изменения, касающиеся ряда наступательных операций, окончившихся неудачно.

Маршал А. М. Василевский впоследствии констатировал: «Личный авторитет Шапошникова, безусловно, благотворно сказывался на процессе превращения Генерального штаба в надежный рабочий орган Ставки Верховного Главнокомандования . По мере того, как разворачивались события, Сталин все больше стал придерживаться правила — принимать всякое ответственное решение по военному вопросу лишь после предварительного доклада начальника Генштаба». Достаточно сказать, что Б. М. Шапошников был единственным человеком из окружения Сталина, к кому тот всегда обращался по имени-отчеству. В мае 1942 года Б. М. Шапошников попросил об освобождении (по состоянию здоровья) с поста начальника Генштаба. Просьба была удовлетворена. Но впоследствии Сталин нередко звонил маршалу, приглашал в Ставку и на заседания ГКО, используя его огромные знания и опыт.

С мая 1942 года по июнь 1943 года Шапошников — заместитель наркома обороны СССР. В июне 1943- марте 1945 года — начальник Военной академии Генштаба. На всех постах отличался безукоризненной вежливостью и корректностью в отношениях с подчиненными. Любимым словом, с которого он часто начинал обращение как к подчиненным, так и к равным и вышестоящим по должности было «Голубчик». Маршал Г. К. Жуков впоследствии вполне обоснованно утверждал, что Шапошников «являлся одним из наиболее глубоких военных ученых нашего государства, сочетавшим знание теории военной науки с большим практическим опытом работы по оперативно-стратегическим вопросам».