ШАПОШНИК ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ.

Родился 5 сентября 1967 года в Ленинграде. В 1955 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1998 году под руководством доцента Ю.В. Кривошеева защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность митрополита Макария и церковно-государственные отношения в России 40-х — 60-х годов XVI века».

С 2002 года – сотрудник Института истории СПбГУ (до 2014 года – исторический факультет СПбГУ). С 2002 по 2003 год – преподаватель кафедры исторического регионоведения, с 2003 года по настоящее время – кафедры истории России с древнейших времен до XX века.

В 2008 году защитил докторскую диссертацию на тему «Церковно-государственные отношения в России в 30–80 годы XVI века».

Автор более 50 научных публикаций. В область научных интересов входят история средневековой Руси, история церкви, эпоха Ивана Грозного.

Сочинения

Иван Грозный. СПб, 2015.

История России до конца XVII века. Москва, 2015. (В соавторстве.)

Россия и степной мир Евразии. СПб., 2006. (В соавторстве.)

Русское православие от крещения до патриаршества. Санкт-Петербург, 2012. (В соавторстве.)

Церковно-государственные отношения в России в 30–80 годы XVI века. СПб, 2002.

Борьба за власть в Москве после смерти Василия III и внешняя политика Русского государства // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2014. № 1 (15). С. 27-37.

«Дело» митрополита Филиппа в сочинениях Штадена, Таубе и Крузе // Россия и Германия в системе международных отношений: через века истории. 2012. С. 21-29.

Правительница Елена Глинская и московская элита // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016. Т. 5. № 5. С. 395-409.

Протестанты при дворе Ивана Грозного // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии.. 2016. Т. 5. С. 234-249.