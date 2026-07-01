ШАНИНА РОЗА ЕГОРОВНА

Советский снайпер, участница Великой Отечественной войны.

Биография

Родилась в крестьянской семье. Училась в Едемской начальной школе, затем в Березниковской средней школе. В 1938 г. переехала в Архангельск, где поступила в педагогическое училище и вступила в ВЛКСМ. С 1941 г. работала воспитателем в одном из детских садов города.

Уже после начала Великой Отечественной войны, в 1942 г. в Советском Союзе началась подготовка женщин-снайперов, государство приняло решение предоставить женщинам от 16 до 45 лет право участия в боевых действиях на фронте. Год спустя, в 1943 г. Р. Шанина была призвана и направлена в школу снайперской подготовки, созданную для обучения женщин. После ее окончания по собственному желанию была направлена на фронт.

В апреле 1944 г. Шанина прибыла на 3-й Белорусский фронт, в расположение 338-й стрелковой дивизии. Только за одну неделю, с 6 по 11 апреля Шанина уничтожила 13 солдат вермахта. Вскоре она была награждена орденом Славы III степени. Она стала командиром отделения, а к маю того же года число уничтоженных ей противников выросло до 18.

В июне 1944 г. Шанина принимала участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии под Витебском, участвовала в боях под Вильнюсом.

Осенью 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта приступили к освобождению Восточной Пруссии. Р. Шанина, воевавшая в составе 707-го стрелкового полка, и ее взвод продолжали выслеживать и уничтожать вражеских солдат. За мужество и героизм была в том же году награждена орденам Славы II и I степени и медалью «За отвагу». В январе 1945 г. Шанина была тяжело ранена осколком снаряда и скончалась в госпитале от полученных ран.