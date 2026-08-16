ШАНЕЛЬ КОКО

Французская модельерша, основательница модного дома «Chanel».

Ранние годы

Родилась в семье уличного торговца Альберта Шанель и прачки Эжени Деволли. После смерти матери, когда Габриэль было двенадцать, отец отдал ее и сестер в монастырь Обазин. Именно там она научилась шить. После того как Шанель исполнилось восемнадцать, она была вынуждена покинуть религиозное заведение. Она перебралась в католический пансион в Мулене. Благодаря навыкам швеи, Габриэль устроилась в одно из ателье Мулена портнихой. По вечерам Шанель пела в кабаре «Ла-Ротон», что давало ей неплохой заработок. Именно тогда Габриэль стала использовать сценический псевдоним «Коко».

В 1906 г. на летний сезон Шанель переехала в Виши, где ее исполнительский талант пользовался успехом. С закрытием сезона Коко вернулась в Мулен. Во время очередного выступления в кабаре она познакомилась с офицером Этьеном Бальсаном, вместе с которым уехала в Париж. Состоятельный коннозаводчик, Бальсан окружил Шанель роскошью. Однако романтическая идиллия длилась недолго. В 1908 г. Коко ушла от Бальсана к его товарищу, английскому промышленнику и игроку в поло А. Кейпелу. По мнению биографов Шанель, именно с его именем связан дизайн знаменитых духов «Шанель №5»: флакон духов был вдохновлен, по одной версии, используемой Кейпелом фляжкой, по другой, используемыми им во время путешествий флакончиками. Связь с Кейпелом продлилась до 1919 г., когда он погиб в автокатастрофе. По признанию Шанель, это событие стало самым трагическим в ее жизни.

Еще в 1906-1908 гг. Шанель создала первые дизайны шляпок. Но лишь в 1910 г. ей удалось открыть свой магазин и мастерскую. Одной из клиенток Шанель стала актриса Габриэль Дорзье, которая рекламировала ее творения в театре и на обложках модных изданий. В 1913 г. Шанель открыла бутик в Довиле, где была представлена ее коллекция одежды для спорта и отдыха. Многие модели были сшиты из джерси. На волне успеха магазина в Довиле, Шанель открыла бутик в Биаррице в 1915 г. Расположенный в курортной зоне неподалеку от испанской границы магазин привлекал состоятельную публику обеих стран. Дела шли настолько хорошо, что в 1916 г. Шанель смогла вернуть Кейпелу инвестированные в ее шляпное дело средства.

Шанель-кутюрье

В 1918 г. Шанель была зарегистрирована как парижский кутюрье. В 1921 г. она открыла во французской столице бутик, где продавались шляпы, одежда и аксессуары, а затем и ювелирные украшения, и парфюм. К 1927 г. Шанель смогла расширить площади своего бутика в пять раз. В 1924 г. Коко познакомилась с бизнесменом П. Вертхаймером, который заинтересовался продажей «Шанель №5» в своем магазине. В результате было зарегистрировано юридическое лицо «Шанель-парфам». Вертхаймер и компания «Буржуа» взяли на себя все издержки производства, маркетинга (70% акций), Теофиль Бадер, владелец Галереи Лафайет, отвечал за распространение (20%), а за Шанель осталось название парфюма и всего 10% акций. Впоследствии она судилась с Вертхаймерами около двадцати лет за полный контроль над «Шанель-парфам».

Примерно к 1920 г. относится знакомство Шанель с Игорем Стравинским и др. участниками «Русских сезонов» Сергея Дягилева . Благодаря финансовой помощи модельерши Дягилев смог продлить выступления труппы на несколько лет. Шанель также сотрудничала с русским импресарио как дизайнер, разработав модели костюмов для «Русских сезонов».

В 1931 г. состоялась поездка Шанель в Голливуд, где она разработала дизайн костюмов для нескольких фильмов («Сейчас или никогда» (1931) и др.). Также она выполняла частные заказы – ее клиентками стали Г. Гарбо и М. Дитрих . Однако для Шанель Голливуд остался местом «пошлости и дурного вкуса». В 1930-е годы дела Шанель шли в гору: к 1935 г. число ее служащих достигло 4000 человек. Вернувшись во Францию, Коко продолжила сотрудничать с деятелями кино, так, она создала костюмы для постановки Жана Кокто .

С началом Второй Мировой войны Шанель была вынуждена закрыть свой модный дом. Во время оккупации модельерша активно сотрудничала с немцами. Еще до окончания войны она была обвинена в коллаборационизме и арестована. В 1944 г. она была отпущена на свободу с условием покинуть Францию. Шанель переехал в Швейцарию, где проживала до 1953 г.

Возвращение в мир моды состоялось в 1954 г., когда Шанель представила новую коллекцию. Хитом ее модного дома стал твидовый костюм с накладными карманами и декоративными золотыми пуговицами. В 1955 г. она представила публике небольшую сумочку прямоугольной форме на длинной цепочке. Этот аксессуар стал своеобразным символом ее модного дома. В 1950-е и 1960-е клиентками Шанель были Ж. Кеннеди, Э. Тейлор, О. Хепберн. Однако модный дом стал сдавать свои устойчивые позиции с наступлением эпохи мини-юбок, которые Шанель категорически отвергла. Тем не менее, до конца своих дней Коко принимала активное участие в работе модного дома.

Безусловным вкладом Шанель в анналы моды можно считать дизайн коктейльного черного платья, сумку на цепочке, а также искусственный жемчуг и броши-камелии в качестве аксессуаров.