ШАЛЬДА ФРАНТИШЕК КСАВЬЕР

Чешский литературный критик, журналист и эссеист.

Семья. Образование

Родился 22 декабря 1867 г. в городе Либерец в семье почтового представителя Франтишека Шальды и Марии Кляйнер. В связи с профессиональной деятельностью отца, семья переехала в город Часлав, где сын окончил начальную школу. В 1878 г. Ф.Кс. Шальда переехал в Прагу ради учебы в гимназии. По ее окончании, он начал изучать право на юридическом факультете Пражского университета, однако, не закончил обучение. Несмотря на это, в 1906 г. он смог получить докторскую степень по тематике истории искусства благодаря своим уже опубликованным статьям в области литературной и художественной критики. С 1919 г. Шальда был профессором кафедры романских литератур на философском факультете Карлова университета в Праге.

Журналистика и литературная критика

В 1880-1890-е гг. в Чешских землях происходил процесс сближения литературы и политики. Не имея возможности воздействовать на политическую жизнь своей страны напрямую, чешские интеллигенты стремились оказывать влияние на настроения общественности посредством различных литературных и общественно-политических изданий. Тем самым они хотели «подготовить» чехов хотя бы к частичной независимости от Австро-Венгрии, ибо считали, что народ без собственной литературы, эстетики и зрелой общественной жизни еще не созрел для автономного существования.

Бурное развитие чешской национальной культуры и литературы, в частности, привело к суверенизации критической деятельности и возникновению феномена чешской профессиональной литературной критики. Во многом процессу повышения значения литературной критики способствовало политическое течение реалистов, возглавляемое Т.Г. Масариком. Они сближали ее с критикой общественной жизни Чешских земель в целом. Литературная критика стала инструментом, с помощью которого вполне легально можно было критиковать политический и даже государственный строй, обсуждать дальнейшие пути развития страны, влиять на культурное развитие чешской нации.

Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. критика обрела значение полноценного литературного творчества и стала отдельной и самостоятельной областью искусства, оказывая огромное влияние на развитие эстетических концепций. Критик выступал в роли пророка нового, отрицая прежние ценности. Естественным образом, подобная деятельность литературных критиков, литераторов и политиков нового поколения привела в 1895 г. к созданию «Манифеста чешской модерны» - документа, ставшего кульминационной точкой постепенного слияния этих сфер чешского общества и поворота чешского словесного искусства на путь осознанного выполнения общественной функции. В «Манифесте» поэты, писатели и политики объединили свои требования, которые могли обеспечить дальнейшее развитие чешского общества. «Манифест чешской модерны» был опубликован в октябре 1895 г. в журнале «Розгледы» («Rozhledy»), его автором был поэт Й.С. Махар, а редактором Ф. Кс. Шальда. Индивидуализм как главный вектор развития культуры, критичное отношение к национальному прошлому и уровню развития национальной культуры, трезвый взгляд на реальные потребности и задачи, стоящие перед народом – все это нашло отражение как в «Манифесте», так и в творчестве Шальды в целом.

Стоит отметить, что критиком Шальда стал как бы случайно, защищая от нападок свой ранний рассказ «Анализ», увидевший свет в 1891 г. Уже год спустя вышла его программная статья «Синтетизм в новом искусстве», отразившая общий вектор развития чешского художественного творчества. В ней он утверждал принцип взаимодействия и слияния в творчестве различных стилей и начал, провозглашал творческий плюрализм. По его мнению, абсолютно естественным в рамках одного произведения был синтез натурализма и символизма, анализа и интуиции.

К своей критике Шальда относился как к полноценному художественному творчеству, поставленному, однако, на научную основу. Таким образом, в критике он стремился к объективности, отвергая импрессионистский подход, основанный на описании субъективных впечатлений автора. При этом он всегда подчеркивал значение и необходимость оригинальности и внутренней правдивости произведений, лишенных каких-либо идеологических предубеждений. Тем самым, его критика являла собой сплав объективной реальности и субъективность натуры художника.

Другой характерной особенностью творчества Шальды был историзм и объективный взгляд в прошлое. Отдавая должное историческому развитию чешского народа, критик призывал не зацикливаться на прошлом и не абсолютизировать его, созидая вместо этого новое и оригинальное.

На протяжении полувека Ф. Кс. Шальда вел очень активную литературную деятельность. Он печатался в таких журналах, как «Rozhledy», «Literární rozhledy», «Česká kultura», «Volné směry», «Literární listy» и мн. др., высказываясь о вопросах и проблемах изобразительного искусства, литературы, культуры и политики. Шальда стал одной из ведущих и наиболее влиятельных фигур своего литературного поколения. В 1928 г. он начал выпускать собственный журнал «Шальдув записник» («Šaldův zápisník»), просуществовавший до самой смерти издателя. Кроме того, Шальда в 1894-1898 гг. был сотрудником и автором «Научной энциклопедии Отто», составляя статьи о чешской, немецкой, французской и английской литературе и мировой живописи.

Одним из любимых жанров Шальды было эссе. К его наиболее значимым эссе стоит отнести «Синтетизм в новом искусстве» («Syntetism v novém umění»; 1892), «Борьба за завтрашний день» («Boje o zítřek»; 1905) и др. В книге «Душа и творчество» («Duše a dílo»), вышедшей в 1913 г., он разместил ряд статей о ведущих литераторах разных эпох: Руссо, Флобере, Золя, Немцовой, Чехе, Врхлицком, Совы, Бржезины, Свободовой, Новаковой, В.Мрштике и др.

Ф.Кс. Шальда умер 4 апреля 1937 г. в Праге.