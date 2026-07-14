ШАЛАМОВ ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ

Русский писатель, поэт.

Биография

Отец - Тихон Николаевич Шаламов, священник и проповедник. Мать - Надежда Александровна. Первая жена – Галина Игнатьевна Гудзь, вторая жена – Ольга Сергеевна Неклюдова. Имел дочь от первого брака Елену, премного сына от Неклюдовой Сергея.

В 1914 году начал обучение в гимназии. В 1923 году после окончания школы второй ступени в родном городе уехал в Москву. Поначалу работал дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. Затем поступил на факультет советского права МГУ, учился здесь с 1926 по 1929 год.

19 февраля 1929 года был арестован как участник подпольной троцкистской группы, занимавшийся распространением дополнения к «Завещанию Ленина», в котором советский лидер писал об опасности прихода к власти Сталина . Будучи осужден на три года лагерей, отбывал наказание в Вишерском лагере на Северном Урале. В 1932 году Шаламов вернулся в Москву и начал работать в журналах, печатать свои очерки и статьи.

В январе 1937 года был повторно арестован за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Получил пять лет лагерей, свой срок отбывал на Колыме (СВИТЛ – Северо-восточный исправительно-трудовой лагерь). Шаламов выполнял тяжелые работы на золотых приисках «Партизан», Черное озеро, Аркагала, Джелгала, бывал в таежных командировках, неоднократно попадал в больницу для заключенных.

В июне 1943 года Шаламов был заново осужден на десять лет лагерей за антисоветскую агитацию. В 1951 году Варлам Тихонович был освобожден, но смог вернуться в Москву не сразу. Поначалу, с 1946 года, после прохождения фельдшерских курсов, он стал работать в Центральной больнице для заключенных в колымском поселке Дебин и на лесной командировке лесорубов. Вернувшись с Колымы в 1953 году, Шаламов обосновался в Калининской области, работал на торфопредприятии в Решетниково. Результатом многих лет лагерей стал распад брака с Г.И. Гудзь и потеря всяких духовных связей с дочерью, которая не видела отца раньше. В 1956 году В.Т Шаламов был реабилитирован, после чего вернулся в столицу. Тогда же он женился на О.С. Неклюдовой (развелся с ней в 1966 году).

Уже с 1949 году Шаламов в условиях Колымы совершает свой творческий труд – он стал записывать свои стихи, которые потом составили сборник «Колымские тетради» (1937-1956). Б.Л. Пастернак , которому Шаламов сумел переправить стихи, очень высоко ценил их. С 1954 по 1973 год писатель создавал свои знаменитые «Колымские рассказы». Они не были опубликованы на родине при жизни автора, это произошло только в 1988-1990 годах.

Отдельные стихи Варлама Тихоновича печатались в советских журналах («Юность», «Знамя», «Москва»), но этого было недостаточно для поэта, автора ряда поэтических сборников («Огниво», 1961; «Шелест листьев», 1964; «Дорога и судьба», 1967), понимавшего и чувствовавшего истинную поэзию.

Кроме Б.Л. Пастернака, большое значение в жизни Варлама Тихоновича сыграли А.И. Солженицын , А.Т. Твардовский (Шаламов работал некоторое время в «Новом мире»), вдова О.Э. Мандельштама Н.Я. Мандельштам. Знакомство в 1966 году с И.П. Сиротинской, ставшей ближайшим другом писателя и впоследствии его правопреемницей, было для самого Шаламова очень важной вехой в жизни.

В 1973 году стал членом Союза писателей. С 1973 по 1979 год Шаламов вел рабочие тетради, которые впоследствии разбирала и готовила к публикации И.П. Сиротинская. Последние три года жизни Варлам Шаламов, тяжелобольной (всю жизнь писатель страдал болезнью Меньера, кроме того, сказывались годы жизни в лагерях), жил в Доме инвалидов и престарелых Литфонда в Тушине. 15 января 1982 года после поверхностного обследования был переведен в интернат для психохроников. Во время транспортировки писатель простудился и заболел воспалением легких. Скончался 17 января 1982 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Творчество

Судьба писателя была невероятно сложной: почти двадцать лет лагерей, невозможность печатать наиболее важные свои труды, непонимание власти и общества. Как справедливо отметила И.П. Сиротинская, «в жизни у него не было удач – чьей-то поддержки властной, совпадения случайностей. Все ему далось неистовым трудом, все оплачено кусками крови, нервов, легких. Но Бог дал талант, силу и высоту духа, твердость нравственную – много, зато в помощь земной жизни – ничего». Именно моральная твердость, цельность, соответствие слова и дела, унаследованное им (в духовном смысле) от героев своего детства, эсеров и народовольцев, во многом помогли ему выстоять.

Шаламов обладал очень важным качеством, которое воплотилось в его творчестве, - он признавал за другими людьми право на их собственную правду, в нем отсутствовало стремление возвести свою точку зрения в абсолют, а, следовательно, и отсутствие проповеди, учительства в его литературе: «Шаламов не учит тому, как выжить в лагере, не пытается передать опыт лагерной жизни, но лишь свидетельствует о том, что представляет собой лагерная система». В этом отношении проза Шаламова явилась продолжением пушкинской традиции, во многом потерянной и уступившей место классической толстовской традиции, представителем которой был А.И. Солженицын.

Важнейшим произведением писателя стали «Колымские рассказы» (1954-1973), которые сам автор делил на шесть циклов: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы», а также «Очерки преступного мира» и «Перчатка, или КР-2». В них утверждалась невозможность проповеди в страшном ХХ веке. Варлам Тихонович считал, что литературное произведение должно выполнять роль фиксирующего события документа. Но формула «проза как документ» не сводит произведения Шаламова к простым очеркам. Так, «Колымские рассказы» стали настоящим психологическим исследованием лагерной темы. То же можно отнести и к т.н. антироману Шаламова «Вишера» (1961). Он состоит из двух частей: «Бутырская тюрьма (1929)» и «Вишера». В нем писатель рассказывает о своем осуждении в 1929 году, заключении в Бутырской тюрьме , первом сроке в Вишерских лагерях. В книге мы можем найти наблюдения о лагерной системе 20-х годов и их отличиях от сталинских, размышления о самом Сталине, мысли о лагерной жизни.

В автобиографической повести «Четвертая Вологда» (1968-1971) писатель вспоминает свое детство и юность, рассказывает о том, как формировались его убеждения, как укреплялось чувство справедливости и неприязнь любого насилия. Он говорит о народовольцах, их жертвенности и героизме. Именно они стали его юношеским идеалом, образцом духовной силы.

В 1960-е годы В.Т. Шаламовым были написаны воспоминания.