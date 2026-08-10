ШАХУРИН Алексей Иванович

Советский государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1941), генерал-полковник инженерно-авиационной службы (1944).

Родился в крестьянской семье в Московской области. После окончания Московского Инженерно-экономического института работал в авиационной промышленности, Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. С 1938 г. на партийной работе, был первым секретарем Ярославского, затем Горьковского обкомов ВКП(б). С 1940 по 1946 гг. А. И. Шахурин — нарком авиационной промышленности СССР. В годы Великой Отечественной войны возглавил мероприятия по эвакуации предприятий авиапромышленности в восточные регионы страны. Под руководством А. И. Шахурина авиапромышленности СССР в короткие сроки удалось наладить серийное производство новейших образцов боевых самолетов, не уступающих по своим возможностям лучшим машинам немецкого «люфтваффе». Был организованным и твердым человеком, примером для своих подчиненных. Не боялся брать на себя ответственность при решении многих тяжелейших вопросов выпуска летающих машин, улучшения их качества и др. Несмотря на тяжелые потери советской авиации в начале войны и эвакуацию, сумел удержать в своих руках все нити управления отраслью и вскоре наладить процесс быстрого роста производственных мощностей. Однако после войны, в 1946 г., был снят с поста наркома и необоснованно репрессирован по подтасованному обвинению в «злоупотреблении властью» и «выпуске недоброкачественной продукции». В 1953 г. реабилитирован и был назначен заместителем министра авиапромышленности СССР. В 19571959 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям.