ШАХОВСКОЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из родовитого княжеского рода. С детства был приписан на военную службу в Измайловский полк. В 1794 г. вышел на военную службу в звании капитана в Херсонский гренадерский полк. Участвовал в подавлении Польского восстания 1794 г. , принял участие в нескольких боях в том числе и в штурме предместья Варшавы (Праги) под командованием А.В. Суворова . Продемонстрировал личное мужество и храбрость в последнем бою, благодаря удачным действиям Шаховского около 300 польских повстанцев сдалось в плен. В награду он получил орден Святого Георгия 4-го класса. 3 декабря 1799 г. князь получил звание полковника. С 1803 г. командовал Егерским лейб-гвардии полком, с декабря 1804 г. встал во главе 20-го егерского полка. К этому времени уже получил звание генерал-майора. Принимал участие в военной кампании Четвертой антифранцузской коалиции. Шаховской отличился в сражении при Чарново в Пруссии в 1806 г., в котором русскому отряду под командованием Остермана-Толстого противостояли значительно превосходящие силы французов. Полк Ивана Леонтьевича находился в авангарде русских сил и противостоял силам двум французских корпусов, князь получил ранение в левую руку и за проявленную отвагу получил орден св. Владимира 3-ей степени. Во время Отечественной войны 1812 г. во главе 20-го егерского полка участвовал во всех ключевых сражениях русской армии против французов. За проявленное мужество в Бородинской битве был удостоен золотой шпагой «За храбрость». Во время Заграничного похода дивизии Ивана Леонтьевича удалось выбить из города Калиша 7-ой армейский (саксонский) корпус под началом Рейнье. За успех в сражении был удостоен ордена Святого Георгия 3-го класса. 20 июля 1814 г. получил звание генерал-лейтенанта. Участвовал в ряде сражений и во взятии Парижа русскими войсками. После окончания войны против Наполеона во главе 4-ой пехотной дивизии, затем командовал 2-ым гренадерским корпусом. Занимался обустройством военных поселений в Новгородской губернии. В 1820 г. женился на графине С.А. Мусиной-Пушкиной 22 августа 1826 г. Шаховской получил звание генерала от инфантерии. Как и в начале военной службы вновь участвовал в подавлении польского восстания. Участник штурма Варшавы 1831 г. С 1 июля 1839 г. Шаховской вошел в состав Государственного Совета, с 1848 до 1858 г. возглавлял департамент военных дел. 16 апреля 1841 г. за усердную службу был удостоен перстня с портретом императора Николая I. В 1843 г. получил высшую награду Российской империи - орден св. Андрея Первозванного. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.