ШАХОВСКОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Драматург, деятель театра, князь.

Становление

Происходил из знатного дворянского рода Шаховских. Отец – Александр Иванович, камергер Станислава Августа Понятовского , затем оставивший службу. Мать состояла в родстве с видным деятелем екатерининского времени Петром Пассеком . Именно она способствовала творческим занятиям сына.

Детские годы Александр провел в имении под Смоленском. В 7 лет он был зачислен в пансион при Московском университете . Успешно выпустился оттуда в 1792 году. Еще в 1786 году он был записан в Преображенский полк , после пансиона направился на службу в столицу. Еще до этого юный Шаховской начал писать стихи.

В Петербурге юноша квартировал у хореографа Ивана Вальберха. У него он свел знакомство с драматургами Александром Княжниным и Иваном Дмитриевским. Также на военной службе сошелся с поэтом Сергеем Мариным, Федором Толстым. В 1795 году состоялся литературный дебют князя (комедия «Женская шутка»).

Творчество

Начинающий автор теперь часто мелькал в свете. Написанные им стихи и романсы копировались в девичьи альбомы, а сам он принимал участие в любительских постановках. Расширился и круг его знакомств. Директор Императорских театров А. Нарышкин пригласил Александра на службу. Тот покинул военное поприще в 1802 году и стал работать в репертуарной части театральной дирекции.

Тогда же состоялась его поездка во Францию для найма местных актеров. Вернувшись, он не только продолжил административную работу, но и выступал как актер-любитель. Многие отмечали большой талант Шаховского. Князь продолжил писать стихи и выпустил в 1804 году комедию «Коварный», однако все это не пользовалось успехом. Последний пришел с комедией 1805 года «Новый Стерн», в которой еще более, чем в «Коварном» была развита критика сентиментализма.

С этого времени из-под пера Шаховского выходило множество самых разнообразных произведений, среди которых комедии, водевили, оперы, трагедии и др. Огромным успехом у зрителей пользовалась одна из лучших пьес драматурга «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808). Наполеоновские войны повышали интерес к политической тематике. Ей соответствовал водевиль князя «Казак-стихотворец», шедший на сцене несколько десятилетий.

Во время Отечественной войны 1812 года Александр Александрович командовал дружиной ополченцев из Твери. С ними он дошел до Клина, откуда мог видеть, как горит Москва. В первопрестольную Шаховской со своим отрядом прибыл после ухода французов, участвовал в тушении пожаров. Этот опыт нашел отражение в его творчестве.

В 1811-1815 годах князь состоял в «Беседе любителей русского слова». В 1815 году он создал одну из лучших и, возможно, самую скандальную свою пьесу «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В ней сатирически высмеивались многие культурные деятели эпохи (например, Василий Жуковский ). В результате автор подвергся многочисленным нападкам и критике.

Однако это не повлияло на его творчество. Он продолжал писать водевили, в 1817 году из-под его пера вышли известные пьесы в жанре высокой комедии «Своя семья, или Замужняя невеста», «Пустодомы».

Служа в дирекции Императорских театров, Шаховской умел выделить молодые актерские дарования и помочь им. Многим князю были обязаны такие актеры, как Екатерина Семенова, Василий Каратыгин, Иван Сосницкий, Николай Дюр, Александра Асенкова и др. Сам драматург жил гражданским браком, что было очень смело для того времени, с актрисой Екатериной Ежовой (та отказывала на его предложения руки и сердца). Она играла во многих постановках мужа.

В 1818-1821 годах Александр Александрович сделал перерыв в своей административной работе. За это время он создал такие важные комедии, как «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» и «Какаду». В 1820-е князь обратился к романтизму, беря за основу произведения таких авторов, как Пушкин , Вальтер Скотт и Шекспир . На этой волне появились его «Керим-Гирей, Крымский хан», «Иванго, или Возвращение Ричарда Львиное сердце», «Буря и кораблекрушение». В 1825 году был поставлен его мастерски написанный «Аристофан», вызвавший восторг у зрителей. После восстания декабристов в 1825 году жизнь князя изменилась. В 1826 году к концу подошла работа Шаховского в дирекции театров, так как он, связанный с декабристскими кругами, был лишен своего поста.

Последние годы

Однако он продолжил сочинять пьесы, среди них такие сильные вещи, как «Романный маскарад» (1829) и «Каламбурист и журналист» (1832). В это время Александр Александрович сближается с Сергеем Аксаковым , Михаилом Загоскиным , Михаилом Погодиным , Степаном Шевыревым и др., критикует Булгарина и Греча.

В то же время, вдохновляясь Пушкиным, Шаховской обращается к прозе. Так, он создал цикл повестей «Русский Декамерон». В 1830-е годы он перерабатывал драматические произведения Мольера , Байрона и Торквато Тассо . В начале 1840-х публиковал статьи о театре, занимался составлением воспоминаний, а также «Летописи русского театра».

Выдающийся деятель культуры, Александр Александрович Шаховской скончался в начале 1846 года в первопрестольной в возрасте 68 лет.