ШАХМАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Филолог, лингвист, историк, общественный деятель.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1887). Докторская диссертация: «Исследования в области русской фонетики» (1894; работа была представлена как магистерская диссертация, но совет решил присудить сразу докторскую степень). Адъюнкт (1894), экстраординарный (1897), ординарный академик Петербургской Академии наук (1898).

Земский начальник в Саратовской губернии (1890-1892). Директор 1-го отделения Библиотеки Академии наук, член Археографической комиссии (1900). Приват-доцент (1908), ординарный профессор (1910) ПУ.

В 1905 году совместно с А.С. Лаппо-Данилевским подготовил записку «О свободе печати», где звучало требование упразднение предварительной цензуры. Член партии кадетов. В 1917 году участвовал в подготовке реформы русской орфографии.

Важнейшим вкладом в филологию и историческую науку является новый подход к изучению летописания. Основатель отечественной научной текстологии. Отказался от рассмотрения летописных сводов как механического объединения текстов, рассматривал их как целостные произведения, которые необходимо изучать в контексте литературной истории общерусского летописания. Предложил методику, по которой летописный свод рассматривался как генеалогия текстов с выявлением их первоначальных версий (протографов). Впервые применил сравнительно-исторический метод в изучении летописания.

Выдвинул гипотезу двух прародин славян (бассейн Западной Двины и Нижнего Немана в Прибалтике и Нижняя Висла).

Сочинения:

О языке новгородских грамот XIII–XIV вв. СПб., 1886;

Южные поселения вятичей. СПб., 1907;

Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908;

К вопросу о древнейших славяно-кельтских отношениях. Казань, 1912;

Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919;

Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв. Л., 1930;

История русского летописания. СПб., 2002-2012. Т. 1-2.