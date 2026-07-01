ШАФИРОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Российский дипломат и государственный деятель, барон. Вице-канцлер (1709–1723), президент Коммерц-коллегии (1725–1727, 1733–1739).

Ранние годы. Начало карьеры

Пётр Павлович Шафиров родился в семье смоленского еврея Шаи Сапсаева. После взятия Смоленска русскими войсками шестилетний отец будущего соратника Петра попал в плен, был крещён и получил при крещении имя Павел Филиппович. Владевший несколькими иностранными языками, впоследствии он переехал в Москву и поступил на службу в Посольский приказ переводчиком, занимался дипломатической и торговой деятельностью. При Фёдоре Алексеевиче он был возведён в дворянское достоинство.

Пётр с раннего детства получал хорошее образование, изучал языки – латинский, французский, немецкий, голландский и польский. В 1691 году он, по примеру отца, был определён на службу в Посольский приказ переводчиком. Параллельно он занимался литературной деятельностью – переводил иноязычные календари на русский язык. В марте 1697 года Шафиров стал одним из участников «Великого посольства» в Европу. Официальный руководитель миссии, глава Посольского приказа Ф. А. Головин, оценил дипломатические способности. Среди членов посольства Шафирова выделил и Пётр I, поехавший в Европу под именем «Петра Михайлова». В 1698 году, когда царь, находясь в Вене, узнал о стрелецком мятеже и решил немедленно вернуться в Москву, в числе нескольких близких людей он взял с собой Шафирова.

Осенью 1699 года по поручению Петра Шафиров участвовал в подготовке документов русско-польско-датского союза против Швеции, а в 1701 году – вёл переговоры о заключении союза с польским королём Августом II. В 1703 году он был назначен тайным секретарём при «первенствующем министре» Ф. А. Головине. С непосредственным руководителем Шафирова связывали не только деловые, но и семейные узы: дочь Шафирова вышла замуж за сына канцлера. В 1704 году при капитуляции шведских войск под Нарвой и Ивангородом именно Шафиров выполнял функции парламентёра.

Вице-канцлер

В 1706 году Ф. А. Головин скончался, и его преемником стал Г. И. Головкин. В 1709 году, став канцлером, Головкин добился того, чтобы Шафиров занял специально созданную должность вице-канцлера и возглавил Посольский приказ. На новом посту Шафиров обрёл большую самостоятельность в принятии политических решений. В июне 1709 года он присутствовал в царской ставке на поле Полтавской битвы. В 1710 году он успешно заключил с герцогом курляндским Фридрихом Вильгельмом договор о его браке с племянницей Петра I Анной Иоанновной. В том же году, ещё до подписания договора, он первым в истории России получил титул барона.

В 1711 году, во время Прутского похода, Шафиров находился в ставке императора. После того, как Пётр I с тридцатью тысячами солдат был окружён турецкими войсками, имевшими пятикратное превосходство, Шафиров был отправлен в Константинополь для ведения мирных переговоров. Царь дал ему распоряжение передать Турции Азов и другие территории, занятые Россией на юге, а также завоевания России в Северной войне с союзницей Турции, Швецией, кроме Пскова и новой столицы Петербурга. Пётр был готов пойти на максимальные потери, чтобы избежать позорного пленения. Но, вопреки ожиданиям монарха, Шафиров сумел заключить мир на предельно выгодных для России условиях: Россия обязывалась срыть крепости на юге и передавала туркам Азов, но сохранила всё, что завоевала на севере. Во исполнение договора Шафиров лично остался в Константинополе в качестве заложника. 31 октября 1712 года, когда вице-канцлер ещё находился в Константинополе, власти Турции решили объявить войну России. Вместе со всем штатом посольства Шафиров был заключён в тюрьму. В марте 1713 года его освободили, и Шафиров встал во главе русской делегации на мирных переговорах с Турцией. 13 июня 1713 года стороны заключили Адрианопольский мирный договор, в целом повторявший условия Прутского договора и предотвративший начало полноценных военных действий. В общей сложности Шафиров пробыл в плену и заключении два года. Из турецкой столицы вице-канцлер вёл переписку с Петром и даже получал от него средства для подкупа представителей местных правящих кругов. Для этого Посольский приказ регулярно высылал Шафирову соболей и чернобурок.

В декабре 1714 года вице-канцлер вернулся в Петербург, где Пётр пожаловал ему чин действительного тайного советника и орден Андрея Первозванного – высший в России. Около 1716 года по распоряжению царя Шафиров написал трактат «Рассуждение о причинах войны», где обосновал необходимость борьбы со шведским королём за обеспечение контроля над Балтийским морем. В 1717 году, после учреждении Коллегии иностранных дел, Шафиров стал её вице-президентом. С тех пор он стал фактически руководить внешней политикой России. Шафиров одним из первых в истории российской дипломатии стал шифровать корреспонденцию. Для сношений с Петром I он разработал особый кодовый язык. Ему же царь поручал дешифровку писем, поскольку вице-канцлер владел многими иностранными языками (за годы жизни в турецком плену Шафиров, вдобавок к изученным в детстве языкам, освоил итальянский и турецкий).

В 1709 году Шафиров приобрёл в Москве три двора за Никитскими воротами. Вместе с Апраксиным и Толстым он основал в Москве мануфактурную компанию по производству дорогих тканей и получил от властей широкие привилегии и казённую ссуду суммой 37 тысяч рублей, а также здание Посольского приказа, освободившееся после перенесения столицы в Петербург в 1712 году. Общий капитал предприятия составлял миллион рублей – астрономическую по тем временам сумму. Совместно с А. Д. Меншиковым Шафиров владел промыслами ворвани (моржовый, китовый и тресковый жир) на Белом море.

По состоянию на 1722 год Шафиров был сенатором, действительным тайным советником, одним из первых кавалеров Ордена Андрея Первозванного. В 1718 году он участвовал в суде над царевичем Алексеем. Шафиров был одним из авторов Духовного регламента, упразднившего патриаршество в России. Дом своего соратника Пётр приказал поставить рядом со своим на Городском острове. Один из принадлежавших Шафирову дворцов был построен по проекту Растрелли. Елагин остров в то время назывался Шафировым.

Опала

В 1722 году, когда Пётр находился в Персидском походе, Шафиров вступил в конфликт с Меншиковым, с которым раньше поддерживал хорошие отношения. Между приближёнными императора произошёл скандал в Сенате: Шафиров обвинил Меншикова в незаконном межевании Почепских земель, тот же, в свою очередь, обвинил вице-канцлера в протекции брату. Меншикова поддержал обер-прокурор Сената Г. Г. Скорняков-Писарев, обвинивший Шафирова ещё и в сокрытии еврейского происхождения. Тот отверг этот выпад, указав на то, что дворянство было получено ещё его отцом в царствование Фёдора Алексеевича. Для расследования «дела Шафирова» императором была учреждена специальная сенатская комиссия из 10 сенаторов. Вопрос о сокрытии «жидовства» она проигнорировала, но признала вину обвиняемого в казнокрадстве, завышении почтовой таксе, укрывательстве беглых крепостных и сокрытии 200 тысяч рублей, принадлежавших казнённому князю М. П. Гагарину. В результате Шафирова приговорили к смертной казни. Утром 23 февраля 1723 года в Кремле началась казнь Шафирова, но палач, взмахнув топором, всадил его в колоду, после чего кабинет-секретарь А. В. Макаров зачитал императорский указ о замене смертной казни ссылкой в Сибирь за оказанные государству услуги. После этого Шафирова провели в Сенат, где многие приветствовали его с сочувствием. Имущество бывшего сподвижника Петра было конфисковано. В его доме расположились Академия наук и Первая академическая гимназия, а сотни книг из библиотеки Шафирова составили фонд Академической библиотеки.

На пути Сибирь Шафиров остановился в Нижнем Новгороде, где Пётр позволил ему остаться «под крепким караулом». Ссылка бывшего вице-канцлера проходила именно в Нижнем Новгороде. На содержание Шафирову и его семье отпускалось 33 копейки ежедневно.

Возвращение на государственную службу

Ссылка опального сподвижника Петра продолжалась вплоть до кончины императора: Екатерина I, взойдя на престол, возвратила Шафирова из ссылки, вернула большую часть изъятого имущества и допустила его к дипломатической работе. В 1725–1727 годах он был президентом Коммерц-коллегии и по распоряжению императрицы писал историю царствования Петра. В 1727 году Шафиров ушёл в отставку.

В 1730 году престол заняла Анна Иоанновна, в своё время именно благодаря Шафирову выданная замуж за курляндского герцога. После её воцарения Шафиров был назначен послом Персии. На этом посту он оставался до 1732 года. В том же году он заключил с персами Рештский договор о совместных военных действиях против Турции. В 1733 году Шафиров занял пост президента Коммерц-коллегии, на котором оставался до самой смерти, а также стал сенатором, а в 1734 году – действительным тайным советником. В 1734 году он участвовал в заключении торгового трактата с Англией, в 1737 году – в заключении Немировского трактата.

12 марта 1739 года Шафиров скончался на шестидесятом году жизни в Петербурге, там же его похоронили. Портреты Шафирова украсили приёмную Летнего дворца и Петровскую галерею в Зимнем дворце.

Шафиров был женат на Анне Степановне (Самуиловне) Копьёвой, которая, так же как и муж, принадлежала к одной из принявших крещение еврейских семей Смоленска. В браке родились пятеро дочерей и сын Исай (по некоторым данным, сыновей у Шафирова было двое). Все дочери Шафирова стали жёнами представителей знатных дворянских родов России: Гагариных, Долгоруковых, Головиных, Хованских и Салтыковых. Одна из правнучек Шафирова впоследствии стала женой историка Н. М. Карамзина, а правнук Шафирова П. А. Вяземский – известным поэтом пушкинской поры. Среди его потомков были такие известные деятели, как С. Ю. Витте, Е. Блаватская, Ф. Ф. Юсупов, Ю. Самарин, А. Н. Толстой и многие другие.