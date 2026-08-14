ШАБАЛИН АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ

Контр-адмирал ВМФ СССР, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1944).

Биография

Родился 22 октября (по новому стилю — 4 ноября) 1914 года в деревне Юдмозеро (ныне — Онежский район Архангельской области). После окончания неполной средней школы трудился на рыболовных судах в Мурманске в качестве юнги, матроса, а после окончания курсов — штурманом. В 1936 году был призван в ВМФ СССР. После окончания электромеханической школы в городе Кронштадте проходил службу на торпедных катерах сначала Балтийского , затем Северного флотов. Принимал участие в войне с Финляндией .

Великая Отечественная война

С лета 1941 года принимал участие в боевых действиях, командовал торпедными катерами № 12 и № 13 1-го отдельного дивизиона торпедных катеров СФ. Вместе со своим экипажем принимал участие в боевых походах, демонстрируя высокую эффективность боевой работы. Уже в ноябре 1941 года получил свою первую высокую награду — орден Ленина . Многократно отличался в боях. Так, при вражеском авианалёте на группу торпедных катеров в бухте Пумманки, при этом пулемётчики его экипажа повредили один немецкий самолёт. Когда катер Шабалина получил многочисленные пробоины, он со своими матросами быстро заделал их, что позволило сохранить его в строю.

Не раз совершал походы на прикрытие минных катеров, производивших активные минные постановки у баз противника. Так, 12 ноября 1942 года он своевременно поставил дымзавесу, что позволило поставить минные заграждения в зоне обстрела береговыми батареями врага.

18 апреля 1943 года совместно с ещё одним катером атаковал немецкий транспорт, прикрываемый 5 катерами врага. В неравном бою Шабалин отвлёк последние на себя, пока его товарищ потопил 2 вражеских транспорта. При этом его катер получил 2 попадания снарядов. 21 июня 1943 года, дерзко подойдя к вражескому дрифтер-боту, взял в плен всю его команду, а само судно потопил. 15 сентября 1943 года, выполняя задачу по перехвату немецкого конвоя, первым обнаружил транспорты и, невзирая на шквальный вражеский огонь, потопил головное судно. Когда сильные повреждения получил тральщик № 14, практически обездвиженный ими, Шабалин вовремя прикрыл его дымзавесой, чем спас от уничтожения. В боях он умело использовал естественные возможности для маскировки, не раз топил вражеские суда, прячась на фоне береговой черты.

Помимо боевой работы, он неоднократно привлекался к выполнению специальных задач командования по высадке разведывательных отрядов и диверсионных групп на сильно укреплённые и охраняемые побережья противника. Не раз вместе со своим экипажем выходил на спасение лётчиков, сбитых в воздушных боях — таким образом спас 6 человек, а также во время одного из выходов спас бежавшего на плоту из плена советского военнослужащего.

По состоянию на 9 декабря 1943 года Шабалин со своим экипажем произвёл 82 боевых выхода на коммуникации противника, обеспечение минных постановок, высадку и снятие диверсионно-разведывательных групп. Моряками под его командованием было потоплено 4 транспорта, 2 сторожевика, 1 подлодка, сбит 1 самолёт. За эти заслуги Шабалин был удостоен звания Героя Советского Союза.

В дальнейшем стал командиром отряда торпедных катеров охраны водного района СФ. Проявил себя как один из лучших командиров подразделений торпедных катеров, настоящим мастеров торпедного удара, прекрасным наставником молодых офицерских кадров его отряда. Под его руководством торпедисты успешно продолжали выполнять задачи по высадке и снятие с побережья разведгрупп, постановке минных заграждениях. Досконально освоил Северный военно-морской театр боевых действий, что позволяло ему выполнять самые сложные задачи. Именно на него зачастую падал выбор командования в период подготовки сложных десантных операций. Так, в ночь с 12 на 13 октября 1944 года он на двух катерах первым вошёл в оккупированный противником порт Лиинахамари и высадил первую десантную группу, захватившую плацдарм. Задачу он выполнил, несмотря на сплошной огонь множества батарей тяжёлого и среднего калибра, десятков миномётов, врытых у причалов танков. На следующий день, на рассвете, Шабалин вновь пробился в порт и перебросил десант с восточного берега бухты на западный. Его смелые действия во многом решили успех общего штурма Лиинахамари и последовавшего за ним штурма города Петсамо . За это отважный моряк во второй раз был удостоен звания Героя.

Всего же за время войны Шабалин потопил 32 вражеских судна.

Послевоенная служба

Продолжал службу на Балтийском флот. В 1951 году окончил Каспийское ВВМУ, в 1955 году — КУОС при ВМА. В 1969-1975 годах являлся заместителем начальника ВМУ имени М. В. Фрунзе. В 1975 году уволен в запас. Умер в Ленинграде 16 января 1982 года.