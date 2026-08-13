СФРАГИСТИКА

Сфраги́стика ( греч . σφραγίς — «печать»; реже сигиллография, лат . sigillum — «печать») — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати (матрицы) и их оттиски на различных носителях. Изначально отрасль дипломатики, исследовавшая актовые печати. Введение в научный оборот печатей, не связанных с актами (в том числе добытых в ходе археологических исследований) — металлических оттисков, пломб — способствовало обособлению С. от дипломатики в качестве самостоятельной дисциплины. Накопление и публикация сфрагистического материала в России начались в XVIII в. А. Т. Князев собрал и зарисовал более 500 гербовых печатей современных ему дворян, что составило его «Гербовник». Публикацией печатей сопровождались тексты актов в Собрании государственных грамот и договоров (Ч. 1–4, 1813–1828; Ч. 5, 1894). Специально печатям посвящены публикации П. И. Иванова (1858), Ф. А. Бюлера (1880), древнерусским свинцовым пломбам дрогичинского типа — труды К. В. Болсуновского (1894). В западноевропейской науке самостоятельное значение С. впервые было сформулировано X. А. Эрхардом (1836). К концу XIX в. в европейской историографии уже были представлены обобщающие работы по С. Вне рамок национальных историографий стоит труд Г. А. Зейлера «Geschichte der Siegel» (1895). В России первый опыт классификации русских печатей, их соотнесения с иностранными аналогами, письменными источниками принадлежит А. Б. Лакиеру (1855). Вопросы исследования печатей как источника для изучения «политических тенденций, общественных веяний и взглядов» были поставлены Н. П. Лихачевым (1862–1936). Для их решения Лихачев предложил методику, сочетающую изучение внешних признаков печатей (форма, рисунок и надпись, материал, способ крепления) в их историческом развитии с сравнительным методом, «подмечая явления преемства, влияния и взаимодействия». Последующие работы показали продуктивность такого подхода: наряду с исследованиями сюжета печати выявлено источниковедческое значение ее физических параметров — размера, цвета материала и т. д. С именем Лихачева связано становление С. в качестве учебной дисциплины (курс лекций в петербургском Археологическом институте 1899/1900). В XX в. было продолжено накопление сфрагистического материала, в первую очередь благодаря масштабным археологическим исследованиям античных и средневековых городов. На основе археологических данных были написаны работы М. И. Максимовой об античных печатях Сев. Причерноморья, Б. А. Рыбакова о древнерусских княжеских знаках собственности, В. Л. Янина о новгородских печатях, С. В. Белецкого — о псковских. В то же время в рамках дипломатики продолжаются исследования собственно актовых печатей (С. М. Каштанов, Н. А. Соболева).

Лит .: Лихачев Н. П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Вып. 1–2. Л., 1928–1930; Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1963 (изд. 2, доп.: М., 1974); Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси. Т. 1–2. М., 1970; Т. 3. М., 1998 (в соавторстве с П. Г. Гайдуковым); Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991; Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г.: К истории формирования русской государственной символики. М., 2005. О. И. Хоруженко.