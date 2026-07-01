СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ

Представительные органы, состоявшие из делегатов Советов.

Возникли во время Великой российской революции в 1917 г. Местные Советы рабочих, рабочих и солдатских, крестьянских депутатов, а также армейские комитеты направляли своих представителей на местные (уездные и волостные) съезды, а те, в свою очередь, на съезды Советов губернии. Таким образом возникла целая система взаимосвязанных Советов во главе с всероссийскими съездами, которые сначала формировались из делегатов местных Советов. Съезды опирались на большинство активного населения страны. 4-28 мая 1917 г. прошел Первый всероссийский съезд крестьянских депутатов, который потребовал передачи крестьянам земли и избрал Исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов. 3-24 июня 1917 г. прошел Первый всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, который избрал постоянно действующий Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). Первоначально на съездах преобладали эсеры и меньшевики, но сильные позиции имели также большевики. Эсеры и меньшевики не решились превратить съезды в революционный парламент и начать социальные преобразования, постепенно потеряли большинство в советах рабочих и солдатских депутатов. В ходе октябрьского переворота большевики формально передали власть Второму съезду советов рабочих и солдатских депутатов , который избрал ВЦИК с большевистским большинством. По инициативе левых эсеров 11-25 ноября был проведен Чрезвычайный всероссийский съезд советов крестьянских депутатов, который переизбрал Исполком Всероссийского крестьянского совета. Новый исполком объединился со ВЦИК 15 ноября, что создало политическую основу для создания коалиции большевиков и левых эсеров в Совнаркоме. Эсеры не признали решений Чрезвычайного съеда из-за его низкой представительности. Второй всероссийский съезд советов крестьянских депутатов 5-11 декабря раскололся из-за раскола партии эсеров. Левые эсеры добились объединения части крестьянских депутатов с рабочими и солдатскими депутатами, создав общий ВЦИК. 10-13 января 1918 г. большевики и левые эсеры собрали III съезд советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, который после разгона Учредительного собрания стал высшим органом власти. IV чрезвычайный съезд Советов в марте 1918 г. ратифицировал Брестский мир. Съезды Советов стали верховными органами власти как в регионах, так и в целом в государстве в соответствии с конституцией РСФСР 1918 г., принятой V съездом Советов, и конституцией СССР 1924 г. Но большевики, преобладавшие на съездах, ликвидировали демократические выборы в Советы и превратили их в фасад партийной диктатуры. Во время V съезда советов в июле 1918 г. произошло выступление левых эсеров, после которого партия левых эсеров была разгромлена, и большевики получили полное преобладание в Советах. Все решения съездов предварительно утверждались органами коммунистической партии. Съезды были ликвидированы с принятием конституции 1936 г.

Исторические источники:

Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М., Л., 1928;

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 32-1936. М., 1967;

Первый всероссийский съезд советов РСД. М.-Л., 1931;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.