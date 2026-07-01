СЪЕЗДЫ СЛАВЯНСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА (1891, 1892)

Съезды молодого поколения общественных и политических деятелей из славянских земель Австро-Венгрии, в качестве своей политической платформы избравших прогрессизм. Первый из них состоялся 17-19 мая 1891 г. в Праге, второй - через год в Вене.

Предпосылки и идейная основа первого съезда

Этот съезд стал важным событием для процесса солидаризации студенческого и прогрессистского движения в славянских землях Австро-Венгрии и его выхода на международную арену. В империи к тому моменту существовало всего четыре славянских университета, что явно не соответствовало уровню материального и интеллектуального развития данных территорий. При этом национальные противоречия между славянскими и немецкоязычными студентами были достаточно острыми: эти группы практически не общались между собой, а студенты-славяне, находясь в изоляции, создавали собственные объединения. В этих условиях славянскому студенчеству была необходима площадка, с помощью которой можно было бы общаться между собой и объединять свои усилия в борьбе за права национальных меньшинств в Австро-Венгрии.

Политической платформой, на которой основывались межнациональные студенческие объединения в Австро-Венгрии, был прогрессизм. Данный форум был съездом именно прогрессистского студенчества. Принцип «прогрессивности», на котором предполагалось строить солидарность славян, был сформулирован так: «прогрессистским мы считаем студента, который настроен против какого-либо превосходства народа над народом, пола над полом, класса над классом; кто считает религию делом сугубо личным; кто видит государство в самих гражданах и ни в чем ином; кто выступает за самые широкие свободы граждан; кто является приверженцем мирного развития общества под охраной самого просвещенного общества, но ни в коем случае не армии».

Съезд проводился с целью выработки программы, направленной на улучшение положения славянских народов в империи. Тактические задачи предполагалось менять в зависимости от условий существования и степени угнетенности на каждой отдельно взятой территории. Для одних наций все еще актуальной была борьба за номинальное существование среди немецкоязычного мира, как это было у словаков, другие же добивались своих прав на политическое самоуправление. У съезда были достаточно амбициозные цели: под видом студенческого форума предполагалось обсуждать глобальные проблемы по переустройству Австро-Венгрии.

Это и вызвало решительный отпор у австрийских властей. Однако, несмотря на запрет съезда со стороны руководства Чешского университета в Праге и даже пражской полиции, Первый съезд славянской прогрессистской молодежи все-таки состоялся 17-19 мая 1891 г. Проходил он в атмосфере секретности. Участники съезда вынуждены были разделиться по национальным секциям и встречаться в засекреченных местах, заранее известных только членам центрального комитета.

Ход и итог первого съезда

В общей сложности съезд посетило 244 делегата, разделенных на 7 национальных секций: чешскую (120 делегатов), польскую (45), сербскую (26), хорватскую (22), русинскую (16), словацкую (11) и российскую (4). В качестве гостей-наблюдателей на съезде присутствовали словенцы и болгары. Каждая секция имела один голос в ходе общих дебатов.

Несмотря на достаточно острые противоречия между некоторыми народами (русскими и русинами, а также сербами и хорватами), съезд состоялся и достиг заданной цели: общая резолюция был подготовлена. Однако ее формулировки носили расплывчатый и компромиссный характер. Делегаты демонстрировали единство лишь в вопросах общих принципов славянского прогрессистского движения, а там, где речь шла о способах решения более конкретных проблем, тактика не была выработана.

Политический раздел общей резолюции состоял лишь из общих требований расширения конституционных свобод и введения всеобщего избирательного права. Более конкретных инициатив по изменению политической ситуации в империи в резолюции не было. Все были единодушны лишь в том, что страну необходимо реформировать на федеративных началах. Камнем преткновения стал вопрос, по какому принципу должны формироваться субъекты федерации: территориальному или этнографическому. Чешские делегаты настаивали на принципах исторического государственного права своих земель, и, следовательно, территориального принципа. Все остальные делегации активно противостояли чехам в дебатах, придерживаясь этнографического принципа реорганизации империи. Особенно твердой и проработанной в этом отношении была программа русинских и польских участников съезда, как наиболее опытных в политической борьбе.

Все без исключения делегации считали текущее устройство Австро-Венгерской империи противоестественным и именно в нем видели «причину постоянных конфликтов и противостояния отдельных земель и наций», препятствовавших их всестороннему развитию.

Подводя итог съезду, чешские прогрессисты оценивали его как серьезное достижение австрийского славянства на пути к налаживанию диалога и объединению своих усилий за улучшение положения в империи. Хотя далеко не все из противоречий между отдельными народами были разрешены, сам факт того, что пражский съезд состоялся, уже свидетельствовал о большом прогрессе на пути к солидаризации славян Австро-Венгерской империи. Важно, что новое поколение политиков хотя бы на время нашло общий язык. Единую резолюцию съезда с этих позиций можно рассматривать как сложившуюся программу австрийского славянства и наглядное доказательство того, что диалог между различными народами возможен.