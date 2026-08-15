СЕЗАНН ПОЛЬ

Французский живописец-постимпрессионист.

Ранние годы

Родился в семье банкира Луи-Огюста Сезанна и Анны Елизаветы Гонории Ауберт. У пары также были две младшие дочери, Мария и Роза. В десятилетнем возрасте стал посещать местную школу св. Жозефа, где среди прочего изучал древние языки и литературу. Затем поступил в «Коллеж Бурбон». Именно там он познакомился и подружился с Эмилем Золя . С 1857 г. посещал бесплатную государственную школу рисования в Эксе, где обучался основам графического изображения под руководством испанского монаха Жозефа Гиберта. Повинуясь желанию отца, в 1858-1861 гг. посещал юридическую школу при Университете Экса, однако параллельно продолжал заниматься живописью.

В 1861 г. Сезанн бросил учебу в университете и перебрался в Париж, чтобы посвятить себя живописи. Его горячо поддержал лучший друг Эмиль Золя. Поначалу семья Поля была настроена враждебно к его идее профессионального занятия живописью, однако вскоре их настроения переменились. Отец выделил сыну ежемесячное пособие, а впоследствии завещал 400 000 франков.

Творчество

В Париже Сезанн познакомился с художниками-импрессионистами. В середине 1860-х он сближается с Камилем Писсарро. Вместе они приняли участие в «Выставке отверженных» 1863 г. Ежегодно Сезанн подавал свои работы в официальный Салон, однако лишь в 1866 г. комиссия приняла к экспонированию его «Портрет Луи-Огюста Сезанна, отца художника».

В 1860-е Сезанн исследует разные жанры: натюрморт, портрет, бытовые сцены, пейзаж и т.д. Его работы отличает декоративность, приглушенный колорит, грубые контурные линии, усиливающийся геометризм фигур и предметов. Фактически в этот период Сезанн ищет себя, вырабатывает индивидуальный художественный язык. Живописец исследует разные средства выразительности создаваемых образов.

В живописи конца 1860-х все больше прослеживается влияние Оноре Домье, любимого художника Сезанна («Убийство», «Вор и осел»), Эжена Делакруа и в сфере колорита Тинторетто и Паоло Веронезе . Характерно обращение молодого живописца в эти годы к многофигурной композиции, где ради выразительности зачастую нарушаются анатомические пропорции.

В 1870-е Сезанн создает как многофигурные масштабные композиции на литературные и религиозные сюжеты, так и работает с Писсарро на пленэре. Его произведения отличаются экспрессией и динамизмом. Немаловажно отметить, что если художников-импрессионистов привлекала изменчивость природы, то, Сезанна, наоборот, устойчивость форм и то вечное, что не поддается времени. Так, с начала 1870-х он создал 87 изображений горы Сент-Виктуар, 44 из которых написаны маслом и 43 сделаны акварелью. Каменная твердыня написана с разнообразных точек, что свидетельствует о желании художника найти оптимальный ракурс. Сезанн, вероятно, пытался синтезировать состояние постоянства и изменчивости. Позднейшие произведения из этой серии свидетельствуют о стремлении к структурности, попытке свести разнообразные объекты к простым формам. Фактически можно говорить о развитии творческого пути Сезанна в сторону абстракции, где гора, кроны деревьев, земля и небо изображены максимально условно. Доминантную роль начинает играть цвет. Именно в работах Сезанна историки искусства видят истоки кубизма и абстракционизма.

Сезанн строил свой творческий метод на идее, что право каждого живописца - вырабатывать свой собственный художественный язык. Свободный выбор форм выражения отрицал требования художественного сообщества. Однако Сезанну удалось синтезировать достижения искусства «классической эпохи» с внутренней экспрессией и тягой к тектоническим формам. Во многом это стало возможным, поскольку именно классицизм утвердил законы гармонии, устойчивости и равновесия, которые видел Сезанн в изначальной форме каждого объекта.

Многомерность живописных полотен Сезанна, разнообразие форм и сюжетов не позволяют вписать художника в какое-то одно художественное направление. Часто применяемый к нему термин «живописец-постимпрессионист» корректен лишь в той мере, что обозначает свойственные Сезанну искания форм выразительности в воспринимаемой и переносимой им на холст объективной реальности. Сам художник считал, что такое непосредственное впитывание природы вещей и есть наиболее честный и истинный способ живописца выразить необходимое. Он отрицал теоретическое посредничество и художественные догмы, стоящие между художником и объектом.

Начиная с 1870–х большую часть времени Сезанн проводил в Экс-ан-Провансе, где проживал с семьей. Его мастерскую посещали Моне и Ренуар , с 1903 г. там работал Эмиль Бернар.