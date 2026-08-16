СЕЙЗИНА

Сейзи́на ( англ. seisin, seisina) — понятие, относящееся к сфере социально-правовой эволюции средневекового западноевропейского общества; отражает явление первоначального захвата имущественного объекта, а затем ввода во владение им ( англ. livery of seisin, delivery of seisin). Также С. — особая форма вещного права, регулировавшего отношения между владельцами, в частности между сеньором и вассалом. Термин происходит от романских глагольных форм sacire, saisire, saisiare, привнесенных в Англию в ходе нормандского завоевания, которые обозначали захват имущества (позднее — мирный ввод во владение с соблюдением определенного ритуала). С. может рассматриваться как публичный символический акт (или процедура) передачи имущественных прав: нередко передача владения на правах С. сопровождалась передачей символа (веточки, соломины, ключа, ножа, меча и пр.). Исторически термин использовался в 3 значениях: юридический статус объекта владения, символическая процедура наделения им и само право владения. В повседневности средневековой Англии C. постепенно приобретала значение «зримого выражения владельческих прав» (чаще всего на недвижимость) и даже непосредственного вещного объекта (например, участка земли), обладатель которого мог владеть, пользоваться и распоряжаться этим объектом (при этом он был обязан определенными службами сеньору, городу или королю). Характерной чертой городской С. как свободного земельного владения была ее защищенность от захватов специальными постановлениями — королевскими ассизами. Ф. У. Мейтленд называл С. «владением, защищенным ассизами» ( англ. seisin in assize-possession). Существовала также С. движимого имущества ( англ. seisin of chattles). Для средневековой Франции была характерна «С. должности» в качестве правовой основы «собственности на власть». Основными гарантиями прав владельцев должностей были длительность владения, исполнение обязательств по нему и «мирное обладание».

В правовом отношении понятие С. близко к понятию «собственность» как юридическая принадлежность имущества, как основа правомочия, необходимого для судебной тяжбы, и более всего для возбуждения иска.

Лит. : Maitland F. The Mystery of Seisin // Select Essays in Anglo-American Legal History. Vol. 3. Boston, 1909. P. 591–610; Касатов А. А. Сейзина. Право, власть и общество в англо-нормандском королевстве XI–XIII вв. СПб., 2019; Винокурова М. В. Исследование института сейзины на страницах журналов «Средние века» и ЭНОЖ «История» // Средние века. Вып. 80 (2). М., 2019. С. 15–43. М. В. Винокурова .