СЕЙШЕЛЫ

Сейшéлы (Республика Сейшельские Острова) — островное государство в Вост. Африке, расположенное в западной части Индийского океана. Официально включает в себя 162 острова, большинство из которых необитаемы, а порядка 40 в периоды приливов оказываются под водой. Столица — г. Виктория. Численность населения — 100 тыс. человек (2023), общая площадь — 459 кв. км. Этническое большинство населения (93 %) — креолы (сейшелва); основная религия (94 %) — христианство, преимущественно католицизм (2023). Официальные языки — английский, французский и сейшельский креольский (сейшелва).

С. не имели постоянного населения вплоть до прибытия европейцев в XVIII в. Однако уже со II–III в. н. э. острова посещали мореходы с о. Борнео, а позднее — арабские торговцы. В 1503 члены португальской экспедиции Васко да Гамы проплыли в непосредственной близости от С. и впервые нанесли на карту группу из 7 островов («Семь сестер»). 19 января 1609 судно Английской Ост-Индской компании под руководством капитана Александра Шарпея причалило к С., и англичане стали первыми европейцами, высадившимися на берег. С этого времени С. периодически использовались европейскими пиратами для временного пристанища. В 1742 французская экспедиция высадилась на самом крупном острове С., который был назван Махе (в честь организатора экспедиции, губернатора французских колоний Иль-де-Бурбон (ныне о. Реюньон) и Иль-де-Франс (ныне о. Маврикий) Бернарда-Франсуа Махе де ла Бурдоннэ).

1 ноября 1756 французы официально заявили свои права на С.: капитан Николя Морфи на фрегате Французской Ост-Индской компании причалил к о. Махе и заложил на нем символический «камень владения», на котором были выгравированы герб Франции и название «С.» (в честь французского министра финансов Жана Моро де Сешеля). Данный камень является старейшим историческим памятником на С. Они стали французским комендантством в ведении губернатора Иль-де-Франса. Первое французское поселение было основано на о. Св. Анны в 1770. В 1778 на о. Махе был заложен главный город С. — изначально названный Л’Этаблиссмент дю Руа. Французы организовали на С. плантации кофе, хлопка, сахарного тростника, риса и батата, наладили торговлю кокосовым маслом и рыбой.

16 мая 1794, в ходе вой­ны Первой антифранцузской коалиции (1792–1797), британский фрегат под командованием капитана Генри Ньюкома прибыл к о. Махе с намерением захватить С. Французский комендант С. Жан-Батист Кё де Кинси не оказал сопротивления англичанам, вступив с ними в переговоры, по итогам которых на следующий же день были согласованы условия капитуляции. С. декларировали свой нейтралитет в вой­не; в ответ британское командование гарантировало жителям С. сохранность жизни и имущества. ­Ж.-Б. Кё де Кинси продолжил занимать должность коменданта С. вплоть до 1810, когда англичане захватили Иль-де-Франс (переименованный ими в Маврикий) и установили полный контроль над С. В 1811–1903 С. управлялись гражданским комиссаром (после 1889 — администратором), которого назначал губернатор британского Маврикия. В 1841 столица С., Л’Этаблиссмент дю Руа, была переименована в Викторию. 10 ноября 1903 С. получили статус коронной колонии, отдельной от Маврикия и управляемой губернатором, которого назначал британский монарх. Такая система сохранялась до 1 ноября 1975, когда должность губернатора была заменена должностью верховного комиссара (им стал бывший на тот момент губернатором Колин Аллан). В 1939 была сформирована первая политическая партия С. — Ассоциация плантаторов и налогоплательщиков. Она получила большинство голосов на выборах в первый Законодательный совет С. в 1962. В 1964 были основаны Объединенная партия народа Сейшел (ОПНС; лидер — Франс-Альбер Рене) и Демократическая партия Сейшел (ДПС; лидер — Джеймс Мэнчем). На выборах 1974 победу одержала ДПС; однако ДПС и ОПНС сформировали коалицию, чтобы совместно вести с британским правительством переговоры о предоставлении С. независимости.

Соглашение было достигнуто 29 июня 1976: С. получили независимость от Великобритании, став республикой в составе Британского Содружества наций. Первым президентом С. был избран Дж. Мэнчем (29 июня 1976 — 5 июня 1977). Он был отстранен от власти в результате государственного переворота, организованного премьер-министром Ф.-А. Рене, который провозгласил себя президентом С. (5 июня 1977 — 14 июля 2004). В 1978 ОПНС была переименована в Прогрессивный фронт народа Сейшел (ПФНС), который оставался единственной легальной партией С. до 1991. В 1979 была принята первая конституция С., которая утвердила однопартийную систему и ввела прямые выборы президента. В 1980-е оппозиция предприняла несколько неудачных попыток свергнуть социалистический режим Ф.-А. Рене (антиправительственные силы получали поддержку ЮАР, а правящему режиму оказывала военное содействие Индия). ­Ф.-А. Рене был вынужден пойти на уступки: в 1991 была восстановлена многопартийная система, а в 1993 принята вторая (ныне действующая) конституция С. Однако Ф.-А. Рене и его ПФНС продолжали выигрывать президентские и парламентские выборы. ПФНС, сменив несколько названий, доминировал в Национальной ассамблее вплоть до 2020 (в 2009–2018 под именем Народная партия, а после 2018 — как Объединенные Сейшелы). Ф.-А. Рене досрочно ушел в отставку в 2004, передав власть своему однопартийцу Джеймсу Аликсу Мишелю (14 июля 2004 — 16 октября 2016). Дж. А. Мишель занимал пост президента до 2016, когда его сменил член той же партии Дэнни Фор (16 октября 2016 — 26 октября 2020). На парламентских выборах в октябре 2020 победу одержал блок оппозиционных партий Сейшельский демократический альянс, СДА. 26 октября 2020 президентом был избран Уэйвел Рамкалаван, представляющий СДА.

Лит .: Carpin S. Seychelles. Hong Kong, 1997; Avery S. Seychelles. Political History and Governance. Abidjan, 2017; Scarr D. Seychelles Since 1770. History of a Slave and Post-Slavery Society. London, 2018; Franda M. The Seychelles. Unquiet Islands. New York, 2019; Robinson A. René and Postcolonial Seychelles. An African Chameleon in the Indian Ocean. London, 2022. А. Л. Филимонова.