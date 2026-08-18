СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Археологические памятники бронзового века рубежа III/II тыс. до н.э. Были распространены в лесной и лесостепной зонах Евразии от Саяно-Алтая до Северной Финляндии. Это шесть крупных грунтовых некрополей (Ростовка под Омском, Сатыга, Турбино под Пермью, Усть-Ветлуга, Сейма и Решное в низовьях р. Оки), малые условные могильники, одиночные погребения на площади могильников других культур (Сопка 2), захоронение шаманского комплекса (Галичский клад), святилище в Канинской пещере на Печоре, единичные находки бронзового оружия и литейных форм. Сейминско-турбинские поселения до сих пор не открыты.

Первые металлические находки сейминско-турбинского типа известны с конца XIX века. После открытия в 1912 году Сейминского могильника в низовьях Оки и Бородинского клада в Молдавии В.А. Городцов и А.М. Тальгрен положили начало дискуссии о характере памятников и их культурной принадлежности. В 1916 году Городцов впервые ввел понятие «сейминская культура», а в 1924 году начались планомерные полевые исследования Турбинского могильника экспедицией А.В. Шмидта.

Памятники сейминско-турбинского типа распространены на огромной территории, в окружении других культур, существование контактов с которыми очевидно. Однако в самостоятельную археологическую культуру они, как правило, не выделяются, поскольку не имеют четко-очерченного ареала, и каждый памятник отличается своеобразием. Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых в конце 1980-х гг. для обозначения этих памятников предложили использовать понятие «сейминско-турбинский транскультурный феномен».

На всем протяжении существования данного культурного феномена можно отметить подвижность, динамичность и агрессивность его носителей.

Погребения

Все основные некрополи приурочены к крупным водным магистралям, часто к устьям больших рек. Погребения не имели курганных насыпей и других надмогильных сооружений В большинстве захоронений человеческие останки отсутствуют или не сохранились, возможно, какая-то часть этих могил является кенотафами. Отдельно можно выделить захоронения кузнецов-литейщиков (Ростовка, Сопка 2, Сатыга). Погребальный инвентарь состоял преимущественно из бронзового, каменного, костяного оружия, костяных защитных доспехов и имел ярко выраженный воинский характер, что позволяет рассматривать сейминско-турбинские могильники как дружинные некрополи. Керамику в них ставили редко. Сами формы металлического оружия и орудий, костяные пластинчатые доспехи, уникальные нефритовые украшения (кольца, браслеты, бусины) не характерны для большинства культур Северной Евразии.

В Турбинском могильнике (в черте г. Пермь) было вскрыто 10 четко зафиксированных могил и намечено 101 условное погребение. Также его на территории выявлено 80-90 единичных находок, которые могут быть связаны как с могилами, так и с жертвенными комплексами. На площади некрополя намечаются группировки могил. Здесь найдено более 3000 предметов, в основном это изделия из кремня (наконечники стрел, ножи, вкладыши составных орудий, скребки, скобели, пластины, всего ‒ 1085 предметов) и металла (кельты, топоры, наконечники копий, ножи и кинжалы, чеканы, браслеты, височные кольца, подвески, всего ‒ 137 предметов), а также 36 нефритовых колец.

Сейминский могильник раскапывался хаотично в 1910-1920-х гг., предположительно в нем было вскрыто 50 погребений. По литературным и архивным данным в погребениях находилось 112 металлических предметов, а также небольшие керамические сосуды.

В могильнике Ростовка (южная окраина г. Омска), обнаружено 38 грунтовых погребений и ряд скоплений вещей вне могил. Захоронения совершены в ямах подпрямоугольной формы. Погребальный обряд разнообразен ‒ трупоположение, трупосожжение на стороне с помещением обгорелых костей в могильную яму, захоронения без черепов, захоронение отдельного черепа. Многие погребения еще в древности подвергались разрушению и осквернению, вероятно, с целью нанесения непоправимого урона «врагу» - раскапывались могилы, разбивались черепа, верхнюю часть туловища ворошили или выкидывали останки из ямы. При этом инвентарь оставался нетронутым, включая бронзовое оружие, золотые, нефритовые, лазуритовые и хрустальные кольца и бусины. В числе прочих находок ‒ орудия труда, каменные наконечники стрел, ножи, пластины, скребки, в двух погребениях обнаружены тальковые и глиняные литейные формы. Вся керамика найдена вне захоронений.

Клады и святилище

Галичский клад, найденный близ с. Туровское в Костромской области, содержал в основном вещи ритульно-культового назначения ‒ кинжал со змеиноголовой рукоятью, изогнутые ножи-ланцеты, фигурки идолов, увенчанные масками, маски-личины, зооморфные и антропоморфные фигуры, «шумящие» украшения и др. Предполагается, что это комплект вещей, сопровождавших захоронение шамана, или кенотаф с культовой одеждой и соответствующими атрибутами шаманской ритуальной практики.

Бородинский клад, обнаруженный в немецкой колонии Бородино Бессарабской губернии (ныне Одесская область Украины), содержит предметы, которые считаются импортом из турбинской группы Приуралья. Наиболее известны уникальные серебряные (биллоновые) наконечники копий ‒ предметы парадного вооружения. Нижняя часть втулок инкрустирована золотыми пластинами с характерным для сейминско-турбинского оружия орнаментом: заштрихованные треугольники, расположенные вершиной вниз, двойные зигзаги, ромбы. В то же время орнаменты, нанесенные на булавку и кинжал из того же клада, скорее напоминают бляхи из микенских гробниц: спирали, трискелии, лилии (лотос).

В Канинской пещере (верховья р. Малая Печора в Республике Коми) были найдены поврежденные медные и бронзовые ножи и кинжалы сейминско-турбинского типа, но главным образом кремневые и костяные наконечники стрел. Вероятнее всего, это место использовалось как святилище.

Металлургия

С сейминско-турбинскими памятниками связаны кардинальные изменения в металлургии позднего бронзового века. Наряду с традиционным использованием мышьяковых бронз, сейминско-турбинские мастера начали использовать оловянные бронзы алтайских рудных источников в Восточной Европе. Также они распространили на огромных территориях технологию сложного тонкостенного литья, позволяющего получать изделия со слепой втулкой. В могильнике Сопка 2 известно погребение литейщика.

Ведущих категорий оружия всего три ‒ это топоры-кельты трапециевидных очертаний, с шестигранным сечением и овальной втулкой; наконечники копий с вильчатым стержнем в основании пера, и двулезвийные ножи-кинжалы.

Кинжалы относятся к оружию высокого ранга - каждый из них имеет уникальную рукоять, но при этом сходную конструкцию клинка. Рукояти отливались с использованием восковых моделей в несколько этапов, чтобы получить в результате фигурки животных и людей для украшения навершия. Часто изображались лошади, горные бараны, головы лося, головки змеи. На ноже из Ростовки изображена фигурка лошади и лыжника, держащего её за вожжи.

Происхождение и связь с другими культурами

Данная культура сформировалась в начале II тыс. до н.э., а далее стремительно продвигалась на запад и северо-запад. В основу сейминско-турбинского культурного феномена легли два компонента. Первый локализовался в степях, лесостепях и предгорьях Алтая и связан с племенами металлургов и коневодов (елунинская, логиновская, кротовская и другие культуры). Именно в этой алтайской среди зародились принципиально новые образцы втульчатого оружия и образы в искусстве (лошади, быки, бараны, верблюды и др.). Второй компонент, саянский, восходит к подвижным охотникам и рыболовам южной зоны восточносибирской тайги (глазковская, шиверская и другие культуры Прибайкалья и бассейна Ангары). Они привнесли свои достижения в изготовлении кремневого, нефритового и костяного инвентаря, а также образы таежного мира (змея, лось, медведь и др.). Органическое слияние алтайского и саянского компонентов произошло, вероятно, в лесостепных предгорьях между Обью и Иртышом. По достижении Урала в состав сейминско-турбинских популяций включается абашевский компонент.

Восточноевропейский этап передвижений характеризовался различными их направлениями: по Каме вверх и вниз вплоть до Волги и низовьев Оки, на север - до бассейнов Печоры и Вычегды, на запад по волжскому пути - вплоть до Белого озера и северных районов Финляндии. Вскоре сейминско-турбинские племена растворились в чужеродной среде, однако привнесенные ими металлургические новации оказались устойчивыми.