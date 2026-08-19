СЕЙМ

Сейм ( пол . sejm; чеш . sněm, от общеславянск . *sъemti — «собирать») — название ряда сословно-представительных учреждения и современных органов законодательной власти. Возникло в средневековом Польском королевстве. Первым С. считается собрание светских магнатов и церковных иерархов в 1180 в Ленчице, низложившее князя Мешко III Старого. С конца XV в. в Польше (с 1569 в Речи Посполитой ) С. был регулярно собиравшимся двухпалатным органом (сенат и посольская изба — депутаты от шляхты), играл главную роль в управлении государством, включая процедуру выборов монарха. В Чешском королевстве С. как собрание знати (иногда также делегатов от городов, редко от духовенства) возник в XIII–XIV вв., играл важную роль в государственных делах до 1620-х.

В XVIII в. польское слово «С.» было заимствовано русским языком, им стали обозначать представительные органы и разовые собрания магнатов в других странах и политических образованиях Центральной и Вост. Европы (в Венгерском королевстве, Священной Римской империи и др.).

Официально С. назывались представительные органы в Царстве Польском (1815–1832) и Великом княжестве Финляндском (1809–1906). С ХХ в. С. в ряде стран называется парламент (в Литве в 1922–1940 и с 1993, в Латвии в 1922–1934 и с 1992) или его нижняя палата (в Польше в 1921–1939 и с 1989).

Лит. : Historia sejmu polskiego. 2 t. Warszawa, 1984–1989; Галямичев А. Н. Чешский сейм как орган сословного представительства: опыт сравнительно-исторического рассмотрения // ЭНОЖ «История». № 6(29). 2014. [Электронный ресурс] URL: https://history.jes.su/s207987840000777-3-1/. С. Г. Мереминский .