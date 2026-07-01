СЕЯН, ЛУЦИЙ ЭЛИЙ (лат. Lucius Aelius Seianus)

Государственный и военный деятель Римской империи.

Сын всадника Луция Сея Страбона, был усыновлен Луцием Элием Галлом. Сеян принимал участие в армянском походе Випсаниана и подавлении мятежа паннонских легионов под командованием Друза. Назначенный Тиберием в 14 г. префектом претория, в 15 г. он стал единоличным командиром гвардии и свел все ее части в едином лагере. Начиная с этого времени преторианцы становятся серьезной политической силой в столице. В 23 г. Сеян назначен претором, что привело к его прямому - с рукоприкладством - столкновению с Тиберием Друзом. Тацит утверждает, что вскоре последовавшая смерть Друза была делом рук Сеяна.

Тиберий, остро переживавший смерть сына, на время удалился от дел, и вся реальная власть оказалась сосредоточена в руках Сеяна. Он стремился остаться единственным наследником и уничтожал родственников и сторонников усыновленного Тиберием Германика (в живых остался только Гай , будущий император Калигула). В 31 г. Сеян достиг пика могущества: он стал консулом вместе с Тиберием, получил проконсульский империй и вошел в коллегию понтификов. Тогда же состоялась его помолвка с Юлией, внучкой Тиберия.

Антония, вдова Друза Старшего, в письме к Тиберию обвинила Сеяна в организации заговора против императора. Тиберий, узнав об этом, организовал свой контрзаговор, опираясь на префекта городских когорт Макрона, префекта вигилов Грециния Лакона и консула-суффекта Меммия Регула. 18 октября 31 г. преторианская охрана сената была заменена вигилами, Макрон принял командование над преторианцами, а в сенате зачитали письмо Тиберия с обвинениями против Сеяна. Он был арестован, вечером того же дня казнен, а его тело растерзано толпой. После этого последовали решение о предании проклятью его памяти и казнь троих детей Сеяна и других его родственников и сторонников.

Исторические источники :

Светоний. Тиберий;

Тацит. Анналы, VI;

Дион Кассий. Римская история.

Иллюстрация :

Александрийская монета с удаленным упоминанием Сеяна. 31 г.