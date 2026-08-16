СЕВОСТЬЯНОВ Григорий Николаевич

Родился 23 марта (5 апреля) 1916 г.. Окончил электромеханическое отделение горного факультета Новочеркасского политехнического института в 1940 году.

В 1940 году ушёл в армию. В 1941—1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне. Принимал участие в боевых действиях с 22 июня 1941 года. Попав в окружение в районе Минска, сформировал партизанский отряд. После создания партизанской бригады «Чекист» возглавил её разведку, а впоследствии стал начальником штаба. Разработал несколько десятков диверсионных операций, в каждой из которых принимал личное участие. Три раза был ранен, имел боевые награды.

После окончания войны стал слушателем Высшей дипломатической школы МИД СССР (1945—1947). В 1948 году поступил в аспирантуру Института истории АН СССР.

Кандидатская диссертация .: Американский империализм – пособник японской агресии в Китае 1931-1933 гг. (ИИ АН СССР, 1950).

Докторская диссертация : Политика империалистических держав на Дальнем Востоке и Тихом океане, 1937-1941 гг. (МГУ, 1959).

С 1950 по 1958 год работал в Институте истории АН СССР: до 1954 года в должности младшего, затем — старшего научного сотрудника. В 1952 году был приглашён по совместительству на исторический факультет МГУ читать курс лекций по истории США, вести спецкурс и семинар по американской политике и дипломатии.

Доктор исторических наук, Доцент (1959). профессор (1964), Академик АН СССР (1987). С 1968 года и до конца жизни являлся сотрудником Института всеобщей истории : до 1987 года — в должности заведующего сектором истории США и Канады, впоследствии работал главным научным сотрудником Института. С 1970 по 1992 год — член Научного совета АН СССР «История внешней политики СССР и международных отношений», позднее был председателем Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций. Занимался редакторской деятельностью: с 1971 по 1988 год он являлся ответственным редактором «Американского ежегодника», с 1982 года до конца жизни — главный редактор журнала «Новая и новейшая история». Сопредседатель комиссии по отбору учебников истории, академик (1987).

Область интересов : История США в новейшее время, история межд.отношений, история социальных движений.

Сочинения: Очерки новой и новейшей истории США. М., 1960 (редактор)

Севостьянов Г. Н. Политика великих держав на Дальнем Востоке накануне Второй мировой войны. М., 1961.

Севостьянов Г. Н. Подготовка войны на Тихом океане (сентябрь 1939 — декабрь 1941 гг.). М., 1961.

Севостьянов Г. Н. Дипломатическая история войны на Тихом океане: от Перл-Харбора до Каира (1941—1943). М., 1969.

Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. США и Франция в годы войны (1939—1945): из истории взаимоотношений. М., 1974.

Война за независимость и образование США. М., 1976 (редактор)

Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М.: Мысль, 1976.

История США в 4 тт. Т. 1. М., 1983 (редактор)

Актуальные проблемы новейшей истории. М., 1991 (редактор)

Севостьянов Г. Н. Европейский кризис и позиция США (1938—1939) М., 1992.

Козенко Б. Д., Севостьянов Г. Н. История США. Самара, 1994.

Осмысление истории. М., 1996 (редактор)

Великая Отечественнная война (1941—1945): военно-исторические очерки. М., 1998—1999 (кн. 1—4, редактор)

Севостьянов Г. Н. Москва — Вашингтон: дипломатические отношения (1933—1936). М., 2002.

Портреты историков: время и судьбы. М., 2002 (тт. 1—2, редактор)

Россия в XX в. Реформы и революции в России. М., 2002 (тт. 1—2, редактор)

Севостьянов Г. Н. Москва — Вашингтон: на пути к признанию (1918—1933). М., 2004.