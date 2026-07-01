СЕВЕРОМОРСКИЙ МУЗЕЙ

Музей исторического развития города и морского флота города Североморска был учрежден согласно решению администрации ЗАТО города Североморска осенью 2-го октября 1996 года.

26 октября 1996 года прошла торжественная церемония открытия музея, посвященная 300-летию Российского флота. Самый первый год работы музея стал периодом становления и утверждения главных направлений, а также основных методов работы молодого культурного учреждения.

Первоначально коллектив музея насчитывал всего четыре человека, на которых была возложена основная задача, касающаяся сбора экспонатов для появления первой экспозиции. В этом непростом деле протянул руку помощи военно-исторический музей Северного Краснознаменного флота, который передал на временное пользование фотографии и предметы, повествующие о прошлом города и развитии его флота.

К тому же поддержку оказали и многие учреждения и организации города, и просто жители города, который оказались особенно заинтересованы в прошлом своей небольшой родины. Именно благодаря помощи, оказанной молодому музею, в зале первой экспозиции стали постепенно множиться стенды и витрины.

Через два года музей получил в дар некоторые экспонаты знаменитой Комнаты трудовой славы строителей флота, что стало основой для появления новой выставки, которая стала посвящением времени строительства города. С течением времени штат музейных сотрудников только увеличивался.

Буквально с момента своего открытия музей стал важной частью культурной составляющей города. Гости Североморска начинали знакомство с этим городом именно с посещения музея, в котором побывали руководители всех особо важных государственных структур не только флота, но и всей страны, включая представителей из общественного фонда, к примеру, Андрея Первозванного, и народных артистов Владимира Конкина и Владимира Гостюхина, а также других деятелей искусства и культуры.

В первом зале музея повествуется о далеком прошлом небольшого поселка Ваенга, а также об истории развития военной флотилии. В зале, посвященном Боевой славе, представлена история подводных, надводных и военно-воздушных сил Северного флота в ходе Великой Отечественной войны .

В городском зале имеется экспозиция, в состав которой входят несколько разделов: работа промышленных городских предприятий, история строительства города, современная деятельность культуры, здравоохранения, сфер образования, бытового обслуживания и раздела, повествующего о спортивных достижениях жителей города. Здесь основное внимание акцентируется о настоящем города Североморска, а также о его недалеком прошлом.

При непрекращающейся работе Управления культуры, а также международных связей администрации ЗАТО Североморска музей имеет в своем распоряжении современное техническое оборудование. Необходимые мобильные конструкции установлены в залах Боевой славы, на которых размещены объемные экспонаты; все музейные витрины оборудованы специально предназначенной для них точечной подсветкой.

В музее имеется зал, предназначенный для временных экспозиций, в котором выставлены произведения графики и живописи, а также фотографии, предметы детского и декоративно-прикладного искусства. В зале имеется мультимедийное оборудование, а также видеоаппаратура, что позволяет проводить тематические беседы или лекции и культурные массовые мероприятия на высоком качественном уровне.

На данный момент музейный фонд насчитывает около четырех тысяч экспонатов основного фонда и примерно две тысячи единиц из научно-вспомогательного. В музее имеется штат, состоящий из 12 человек, каждый из которых стал настоящим мастером своей специальности. Благодаря их работе в музее ежегодно проходит около пятисот мероприятий, работает 15 образовательных программ и циклов, 8 любительских объединений и клубов.

Помимо неотъемлемой научно-пропагандистской и воспитательной деятельности, Североморский музей истории города и флота несет в себе функции военно-патриотического и научно-методического направления. Музей не раз получал награды за воспитание молодого поколения, а также военную работу в воинских частях.

Иллюстрации:

Североморский музей истории города и флота.