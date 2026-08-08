СЕВЕРОГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ

Страны – соперницы

История объединения германских земель в единое государство уходит своими корнями в начало XIX в. Однако единства в тот период, как и в ходе революции 1848 – 1849 гг. так и не удавалось достичь. Камень преткновения – кто станет объединительным центром – Австрия или Пруссия.

Феодальную землевладельческую аристократию, являвшуюся господствующим сословием, устраивало политическое и экономическое разобщение Германии. Формирование торгово-промышленной буржуазии только началось, поэтому необходимость заключения таможенных договоров еще не была остра. Австрия не пользовалась серьезной поддержкой, Пруссия же не имела сильных позиций, чтобы соперничать с Австрией.

Накануне объединения

В середине 1860-х гг. позиции буржуазии заметно окрепли. Началось экономическое объединение. Тем временем Пруссия предпринимала шаги по подготовке к войне. Используя нерешенность Шлезвиг-Голштинского вопроса, Отто фон Бисмарк спровоцировал Австрию объявить войну Пруссии. Последняя войну выиграла.

Заключение Пражского мира привело к завершению вмешательства Австрии в дела германских земель и ликвидации Германского союза, образованного в 1815 г. Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау, вольный город Франкфурт-на-Майне, Голштиния, Шлезвиг присоединялись к Пруссии.

Новое государство

Двадцать одно государство Северной Германии 10 августа 1866 г. образовали новую федерацию во главе с лидером – Пруссией. 18 августа 1866 г. состоялось подписание Союзного договора Пруссии и северогерманских государств (первоначально 17 земель, затем – еще 4 территории), согласно которому земли обязывались принять закон о выборах в межгосударственный парламент.

Новый закон о выборах был принят 15 октября 1866 г. прусским ландтагом. Касался он порядка формирования конституционного рейхстага Северогерманского союза, который должен был принять новую конституцию. Выборы состоялись 12 февраля 1867 г., а уже 24 февраля новый орган приступил к работе. В итоге 16 апреля 1867 г. была принята конституция Северогерманского союза. 31 августа состоялись выборы в Рейхстаг.

Рейхстаг состоял из 297 депутатов. В его ведении находились вотировка законов и бюджета. Союзный совет – Бундесрат (функция – вотирование законов) состоял из делегатов отдельных государств союза с неравным представительством.

Большая власть сосредоточилась в руках прусского короля. Он фактически был федеральным президентом с правами объявления войны и заключения мира от имени союза, роспуска рейхстага, ведения дипломатических переговоров, главнокомандующего союзной армией, главы внутреннего управления и др.

Внешние и внутренние дела союза находились в ведении канцлера, назначаемого королем Пруссии. Он не нес ответственности перед Рейхстагом, был председателем Союзного совета.

У государств – союзников сохранялось право использования своих конституций, действия сословных собраний как законодательных органов и министерств как исполнительных органов. Однако они теряли самостоятельное военное и морское управление, независимую дипломатию, почту, телеграф, железные дороги, денежную и метрическую системы, банки, таможню.

Северогерманский союз действовал вплоть до 1871 г., прекратив существование с образованием Германской империи.