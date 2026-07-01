СЕВЕРОДВИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Северодвинский городской краеведческий музей это информационно-аналитический центр краеведческих знаний и материалов: истории города и градообразующих предприятий; истории политических партий и организаций, культурного наследия города и страны.

Музей трижды становился финалистом конкурса «Научный музей в XIX веке» Фонда некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия».

В результате были созданы 5 интерактивных экспонатов, рассказывающих об устройстве и особенностях эксплуатации подводных лодок. Любой желающий может попробовать себя в роли рулевого, гидроакустика, специалиста по вооружению и связи на подводной лодке. Проект музея «Черновик истории» стал финалистом конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Фонда Владимира Потанина.

Иллюстрации:

Северодвинский городской краеведческий музей.