СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ МУЗЕЙ

Северо-Кавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока был открыт в 1985 году.

Является единственным в России музеем, специализирующимся на искусстве Северного Кавказа. В коллекции музея есть предметы изобразительного и народного искусства народов этого региона.

Северокавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока является культурно-просветительским и научно-исследовательским учреждением регионального значения, музеем истории изобразительного искусства и культуры народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней.

Являясь единственным музеем в России , специализирующемся на собрании памятников искусства всего Северного Кавказа, его по праву можно назвать «Вратами искусства Кавказа».

Музей был основан Приказом Министра культуры СССР от 28 октября 1985 года в городе Майкопе в целях собирания, хранения, изучения и пропаганды произведений искусства народов Северного Кавказа.

Северокавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока вот уже двадцать с лишним лет остается интересен как профессионалам, людям искусства, так и простым зрителям. Структура музея представлена следующими отделами: административно-управленческий; научно-исследовательский; производственно-эксплуатационный и бухгалтерия.

Непосредственным поводом создания филиала послужила передача Адыгеей Государственному музею искусства народов Востока уникальных предметов материальной культуры из археологических раскопок, проведенных районе аула Уляп в 1980-х годах прошлого столетия.

Среди них всемирно известный серебряный ритон «Пегас» в виде крылатого коня с позолоченными крыльями и фризом, изображающим борьбу богов и гигантов. Выставочная экспозиция «Сокровища курганов Адыгеи», экспонировавшаяся в Москве , Майкопе, Краснодаре, в Испании, Германии, Франции, Японии и других странах, пользовалась огромным успехом, имела большую научную и культурную значимость.

После этого и возникла идея создания регионального музея, воссоздающего единое художественное пространство Северного Кавказа. Инициатором создания музея был Александр Михайлович Лесков - доктор исторических наук, профессор, тогда заведующий отделом археологии и древнего искусства Государственного музея народов Востока, руководивший археологической экспедицией на территории Адыгеи.

Первым директором Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока стал Аслан Гисович Кушу - искусствовед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Иллюстрации:

Северо-Кавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока.