СЕВЕРНЫЙ ПОХОД 1926–1927

Сéверный похóд 1926–1927 (Северная экспедиция) — военный поход против Бэйянских милитаристов, контролировавших Север Китая, в котором приняли участие объединенные силы Национально-революционной армии (НРА), Коммунистической партии Китая (КПК) и Гоминьдана .

После успеха «движения 30 мая» 1925 и побед на Юге Китая, одержанных в 1925–1926 силами Гоминьдана и его союзников, они провозгласили Национальное правительство Китайской Республики в Гуандуне (1 июля 1925), претендовавшее на власть над всей страной, и поставили под свой реальный контроль провинции Гуандун, Гуанси и Гуйчжоу к весне 1926. Вслед за этим гуандунское правительство, во многом под влиянием КПК и при помощи военных советников из СССР, разработало план военного похода на Север с целью освободить его из-под власти различных группировок милитаристов и создать условия для фактического объединения страны и образования единого демократического государства.

В мае 1926, приняв присягу у вой­ск в Гуанчжоу, НРА объявила об официальном начале С. п., осуществлявшегося под выдвинутым КПК лозунгом борьбы против империализма и милитаристов. Основной целью С. п. был разгром трех главных группировок Бэйянских милитаристов: У Пэйфу , контролировавшего провинции Хэнань, Хунань и Хубэй, Сунь Чуаньфана, занимавшего провинции Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянси, и Чжан Цзолиня , закрепившегося в Маньчжурии и захватившего весной 1926 Пекин.

При помощи военных советников из Советского Союза НРА, главнокомандующим которой был назначен Чан Кайши , всего за 10 месяцев, к марту 1927, ведя бои от Гуанчжоу до Уханя, Нанкина и Шанхая, одержала победу, разгромив вой­ска крупных военачальников У Пэйфу (лето–осень 1926) и Сунь Чуаньфана (осень 1926 — зима 1927), а революционные силы продвинулись от бассейна р. Жемчужной до бассейна р. Янцзы. В занятую НРА Ухань было перенесено правительство Гоминьдана, между членами которого началась острая внутренняя борьба, завершившаяся его расколом. Главой Гоминьдана был избран представитель его левого крыла Ван Цзинвэй , а Чан Кайши 12 апреля провел массовые репрессии против коммунистов в Шанхае, а затем создал собственное правительство в Нанкине. Тем не менее, С. п. был продолжен и к июню 1927 Северная экспедиционная армия уханьского правительства и Северная национальная армия соединили свои силы на Центральных равнинах, распространив контроль левого крыла Гоминьдана до бассейна Хуанхэ. Отказ правительства Ван Цзинвэя в Ухане от сотрудничества с коммунистами 15 июля 1927 привел к началу Гражданской вой­ны в Китае 1927–1937 . Чан Кайши в 1928 удалось возобновить наступление НРА на север и 5 июня 1928 занять Пекин, откуда были вынуждены отступить силы Чжан Цзолиня. Это позволило Чан Кайши, формально объединив под своей властью Китай (несмотря на нараставшее сопротивление коммунистов, создававших «советские районы», и сохранявшийся контроль над Маньчжурией сына Чжан Цзолиня — Чжан Сюэляна), сформировать национальное правительство со столицей в Нанкине, которое вскоре получило признание на международном уровне.

Лит. : Благодатов А. В. Записки о китайской революции 1925–1927 гг. 3-е изд. М., 1979; Джон-гуо Тюнь-ши Бай-кы Тюань-шу (Китайская военная энциклопедия). Т. 7. Пекин, 1997 (на кит. яз.); Непомнин О. Е. История Китая. XX век. М., 2011. С. 231–249. Т. С. Чернева.