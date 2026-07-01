СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Оперативно-стратегическое формирование Военно-морского флота СССР и Российской Федерации.

История создания

Основоположником освоения военными кораблями Русского Севера являлся Пётр I . В 1694 году он лично вывел в море два корабля и яхту. Однако впоследствии, в соответствии со стратегическими задачами, возникшими во время войны против Швеции , эти суда были переведены на Балтику. В разгар войны, опасаясь вторжения шведов через Архангельск, Пётр приказал построить Новодвинскую крепость, а несколько позже — основать Беломорскую флотилию, являвшуюся, по сути, прародителем Северного флота. В её состав к 1713 году входили уже 8 судов. Однако, как только угроза вторжения миновала, флотилия была переброшена на Онежское озеро. Судоверфи на Севере остались работать, но почти все выпущенные с их стапелей корабли уходили на другие флоты.

На протяжении многих лет постоянного воинского присутствия в северных морях у России не было — имелись лишь небольшие отряды судов, дислоцировавшихся в Белом море. Лишь почти два века спустя, осенью 1916 года, в разгар Первой мировой войны , Петроград озаботился вопросами защиты портов и морских коммуникаций на Севере. Всего за год здесь была создана Флотилия Северного Ледовитого океана, количество кораблей в которой выросло до 89, среди них имелись: 1 линкор, 2 крейсера и 4 эсминца. Данные суда выполняли задачи по проводке кораблей с военными грузами, шедших из стран Антанты .

Дальнейшему развитию флотилии помешали Октябрьская революция и Гражданская война . В 1918 году Кольский полуостров был оккупирован иностранными интервентами, большая часть судов оказалась в их руках. Некоторое количество кораблей команды увели на Северную Двину, из них была создана Северо-Двинская военная флотилия, которая принимала активное участие в боях против белогвардейских войск и установлении Советской власти на Севере. После окончательного разгрома белых и интервентов остатки их формирований ушли через Архангельск на оставшихся кораблях.

Первые годы Советской власти у союзного руководства не было времени заниматься вопросами военного присутствия в северных морях. Однако всё изменилось с постройкой Беломорско-Балтийского канала в 1933 году. 1 июня 1933 года была создана Северная военная флотилия, первые суда которой были проведены с Балтийского моря в Баренцево как раз по этому каналу. В последующие годы флотилия активно развивалась, она получила свои главные базы — Полярный и Североморск. Активно велась подготовка личного состава к плаванию в суровых арктических условиях. В 1937 году флотилия была преобразована в Северный флот. Таким образом, он является самым молодым среди всех оперативно-стратегических формирований ВМФ России.

Советско-финская и Великая Отечественная войны

В 1939 году началась война с Финляндией . Уже в первый день войны корабли Северного флота оказывали поддержку соединениям 14-й армии, которые успешно овладели полуостровами Средним и Рыбачьим, а на второй день — взяли важнейшие финские северные порты — Линахамари и Петсамо. Умелые действия моряков-североморцев позволили полностью лишить Финляндию возможности получать иностранное снабжение через северные моря. По итогам войны советское побережье на Севере увеличилось за счёт присоединения финской части, особенно полуостровов Рыбачьего и Среднего. Это позволило значительно укрепить оборону всего Кольского полуострова и залива.

В июле 1940 года командующим Северным флотом был назначен адмирал А. Г. Головко , который оставался на этом посту более шести лет. Начало Великой Отечественной войны благодаря ему флот встретил во всеоружии, полностью готовым к отражению агрессии. В его состав на 22 июня 1941 года входили 8 эсминцев, 15 подлдодок, 7 сторожевых кораблей, 1 минный заградитель, 116 самолётов военно-морской авиации, а также значительное количество береговых частей.

Немецко-фашистские захватчики стремились всеми силами прорваться к Мурманску и Архангельску, лишив СССР важнейших портов. Однако Северный флот, находясь в тесном взаимодействии с наземными войсками, сумел не допустить реализации этих планов. Гитлеровцам и их финским союзникам не удалось быстро захватить Кольский полуостров, и их продвижение было остановлено. Противник пытался наладить переброску войск и вооружения в Баренцевом море, но Северный флот помешал этим намерениям.

Усилиями моряков-североморцев было проведено 76 союзных конвоев с 4 миллионами тонн грузов, что составляет четверть от всех ленд-лизовских поставок. Кроме того, более полутора тысяч конвоев были проведены ими по внутренним морским путям. В результате боевых столкновений и налётов советской авиации враг потерял 214 судов различного тоннажа и около 1300 самолётов. 85 моряков-североморцев за мужество и героизм, проявленные в боях, получили звание Героя Советского Союза. Впоследствии, к 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, флот был удостоен ордена Красного Знамени.

Послевоенная история флота

Как и другие флоты, в послевоенные десятилетия на Северном флоте происходило масштабное перевооружение на ракетную и атомную технику. Корабли его получили возможность выполнять поставленные задачи в океане. Особенное развитие получили подводные лодки. Именно здесь в 1955 году с подлодки была впервые в мире запущена баллистическая ракета, а в 1966 году отряд северных подлодок совершил без единого всплытия кругосветное плавание. Благодаря атомному подводному флоту был достигнут паритет в господстве над Мировым океаном с Соединёнными Штатами.

Распад СССР и первые постсоветские годы явились кризисными для всего ВМФ, в том числе и для Северного. В настоящее время он является одним из ведущих оперативно-стратегических объединений ВМФ России. В его составе находятся атомные подлодки, ракетная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли, а также такие уникальные боевые единицы, как тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и атомные надводные крейсера. Перед флотом стоят задачи обеспечения безопасности прохода гражданских судов, развития военной инфраструктуры в Арктике, защиты российских морских границ в Заполярье. Ряд кораблей в 2015 году участвовал в военной операции в Сирии.