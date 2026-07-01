СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ (NORTHERN CRUSADES)

Северные крестовые походы – войны немецких, датских и шведских рыцарей против финских племен (финнов, карелов, ливов, эстов), славян (бодричей, поморян, лютичей), балтийских народов (пруссов, литовцев, куршей, земгалов и жемайтов) с целью распространения католичества и искоренения язычества. Иногда к Северным крестовым походам относят военные кампании шведских и германских рыцарей против православных русских княжеств.

Северный крестовый поход официально начался в 1193 году, когда папа римский Целестин III призвал к христианизации язычников Северной Европы. В 1217 году римским папой Гонорием III был объявлен крестовый поход против прусских язычников, в результате которого на побережье Балтики утвердился Тевтонский орден.

Захваченные земли в славянском Поморье, Пруссии, Юго-Западной Финляндии, Западной Карелии активно колонизировались, на них образовывались новые государственные структуры, как, например, немецкие герцогство Мекленбургское, маркграфство Бранденбургское, владения Тевтонского и Ливонского духовно-рыцарских орденов, активно участвовавших в завоеваниях. В ходе северных крестовых походов были основаны такие города, как Рига, Берлин, Ревель, Выборг и др.

Период экспансии окончательно завершился после Великой войны (1409-1411), в которой Тевтонский орден потерпел поражение от Польши и Великого княжества Литовского в Грюнвальдской битве. По Торуньскому миру ему пришлось возвратить завоеванные раннее земли и выплатить большую контрибуцию.

Иллюстрации:

Ян Матейко. Грюнвальдская битва (1878).

Автор статьи: Перепечкин К. В.