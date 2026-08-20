СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Идеи Возрождения проникают в северные университеты (Праги, Эрфурта, Оксфорда, Вены и др.) в середине XV в. и набирают определенную силу в 1470-1480-х гг., когда появляются аутентичные сочинения гуманистов (наиболее характерны – издания грамматических пособий и учебников древних языков). Для центральной Европы ключевую роль играют фигуры «архигуманиста» Кондрада Цельтиса , «князя гуманистов» Эразма Роттердамского , «принца поэтов» Пьера де Ронсара и др. В развитии гуманистических искусств не последнюю роль играет патронаж императоров Священной Римской Империи (Максимилиан I), французского (Франциск I) и английского королевских дворов (Елизавета I).

Характерным отличием северного гуманизма от итальянского прототипа была религиозная и национальная рефлексия. Происходит «открытие» варварских корней, главным преимуществом которых по отношению к цивилизованному Риму оказывается их наивная, но глубокая религиозность (эта идея была впервые сформулирована в речи Д. Кампано 1471 г.). Ориентация на теологические и библейские штудии, соединение идеалов гуманистической образованности с христианской проповедью являлись продолжением позднесредневекового движения «Нового благочестия», и, получив за свет развития печатного слова необычайно широкий резонанс, подготовила Реформацию .

Истоки нового стиля в искусстве связывают с бургундской школой живописи, а его развитие с нидерландскими художниками (Губерт ван Эйк, Иероним Босх, Рогир ван дер Вейден). В XVI в. первенство переходит к немецким художникам («Дунайская школа», Альбрехт Дюрер , Ганс Гольбейн Младший и др.). В целом, характерная тесная связь возрожденческой живописи и графики с позднеготическим стилем, его символическое и эсхатологическое содержание. Архитектура вплоть до первых десятилетий XVI в. развивается в рамках готического стиля, первые примеры возрожденческих зданий появляются в торговых городах (Брюгге, Антверпен и др.).

Иллюстрации:

Гравюра А. Дюрера "Вавилонская блудница".

Автор статьи: Лурье З. А.