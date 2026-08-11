СЕВЕРЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский биолог-эволюционист. Академик АН СССР (1925).

Ранние годы и становление

Отец – известный русский зоолог и путешественник Николай Алексеевич Северцов . Дед мальчика Алексей Петрович был героем Отечественной войны 1812 года . В воронежском имении последнего прошли детские годы Алеши. Совсем ребенком он уже читал на русском, немецком и французском языках. Николай Алексеевич ходил с сыном на охоту, а также осваивал с ним искусство рисования, он руководил его обучением верховой езде и плаванию. Всесторонне развитый мальчик с 10 лет обучался в московской Поливановской гимназии. После нее Алексей стал студентов физмата Московского университета , через год погрузившись в биологию и зоологию. Среди его учителей были физиолог Климент Тимирязев , физик Александр Столетов , химики Александр Сабанеев и Владимир Марковников, зоологи Сергей Усов и Михаил Мензбир . Последний был учеником его отца и одним из главных учителей самого Алексея Николаевича.

После выпуска из университета в 1889 году Северцов остался при нем. В 1893 году он стал приват-доцентом, преподавая курс сравнительной анатомии позвоночных. Тогда же начинающий зоолог совершал свои первые научные экспедиции. Вместе с другом он направился в Самару, где исследовал волжскую стерлядь. В гостинице он устроил походную лабораторию для вывода мальков. В середине 1890-х Алексей Николаевич защитил свою магистерскую диссертацию на тему развития затылочной области низших позвоночных, после чего несколько лет провел в заграничной командировке. Он трудился в научных лабораториях Франции, обращая много внимания на методы гистологии. На одной из итальянских зоологических станций ученый исследовал акул и других морских обитателей, в немецкой лаборатории Вальтера Флемминга он акцентировался на цитологии. На материале европейских исследований в 1898 году была написана и защищена докторская работа Северцова по зоологии, посвященная метамерии головы ската.

Расцвет научной карьеры

Благодаря своему учителю Михаилу Мензбиру Алексей Николаевич занял создававшуюся тогда кафедру зоологии Дерптского университета, став его приват-доцентом, а вскоре экстраординарным профессором. Через четыре года Северцов стал профессором ординарным, однако тогда же перешел на кафедру зоологии и сравнительной анатомии университета в Киеве. В 1903 году он уже был его профессором. При университете работала его лаборатория. Ученый много времени уделял исследованию вопросов онтогенеза, в частности разрабатывал теорию филэмбриогенеза. Этапы ее изучения видны в одном из докладов Алексея Николаевича 1907 года, его речи, посвященной эволюции и эмбриологии, на собрании московского съезда естествоиспытателей и врачей 1910 года и др. Также ученый выработал такое научное понятие как мультифункциональность органов. В 1912 году вышел его большой труд «Этюды по теории эволюции: индивидуальное развитие и эволюция». Годом ранее, после увольнения из Московского университета многих профессоров, несогласных с политикой министра просвещения Льва Кассо , Алексей Николаевич перешел туда, заняв кафедру зоологии, сравнительной анатомии и физиологии. Проработал на ней до 1930 года, одновременно руководя университетским Институтом сравнительной анатомии. В 1930 году он создал лабораторию эволюционной морфологии и экологии животных, через несколько лет превратившуюся в Институт эволюционной морфологии и палеозоологии. В наше время это Институт проблем экологии и эволюции РАН, носящий имя Северцова.

Алексей Николаевич был дважды женат. В 1890 году он обвенчался с дочерью своего учителя Сергея Усова Марией. В браке родились сыновья Сергей и Николай и дочь Наталья. Второй супругой исследователя стала Людмила Борисовна Райвич.

Выдающийся биолог скончался в конце 1936 года в Москве в возрасте 70 лет. Погребен на московском Новодевичьем кладбище.