СЕВАСТОПОЛЯ ОБОРОНА (КРЫМСКАЯ ВОЙНА)

Оборонительное сражение российских армии и флота с войсками коалиции, в которую входили Великобритания , Франция, Османская империя и Сардинское королевство; эпизод Крымской войны 1853-1856 годов .

Предыстория и расстановка сил

В июне - июле 1854 года флот союзников в составе 34 линейных кораблей (4 паровых) и 55 фрегатов (50 паровых) подошел к Севастополю и блокировал в его бухте основные силы Черноморского флота Российской империи (14 линейных парусных кораблей, 11 фрегатов и 11 паровых фрегатов и корветов). В августе-сентябре от Варны к Евпатории была перевезена армия коалиции. 14 сентября 1854 года (даты по григорианскому календарю) под руководством лорда Ф. Раглана и генерала А. Леруа де Сент-Арно началась высадка амии союзников (62-67 тысяч человек при 134 полевых и 73 осадных орудий) близ Евпатории.

20 сентября 1854 года союзники разбили российскую армию под командованием А. Меньшикова (33 тысячи человек при 96 орудиях) при Альме . При этом российские войска потеряли 5700 человек, а союзники — более 3300 человек. Меньшиков отошел в Севастополь, но, опасаясь быть отрезанным, ушел затем к Бахчисараю. Путь союзникам к Севастополю был открыт. Он был защищен батареями только со стороны моря (8 батарей с 610 орудиями). Было также 145 орудий на южной и 51 на северной стороне. Однако союзники опасались атаковать Севастополь сходу, что дало время для подготовки к обороне города.

Начало обороны

22 сентября 1854 года были затоплены 5 старых линейных кораблей и 2 фрегата, перекрыв вход в бухту Севастополя. Корабельная артиллерия и экипажи приняли участие в обороне города. Одновременно спешно возводились укрепления к югу от бухты, где располагалась основная часть города. Туда двигался и противник. К югу от Севастополя войска коалиции получили возможность организовать снабжение через бухту Балаклавы, а также удобную позицию для осады города, защищенную сложным рельефом от фланговых ударов армии Меньшикова.

Оборону Севастополя возглавил начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. Корнилов . Гарнизон составлял 18-20 тысяч человек, в большинстве своем матросов. После того, как стало ясно, что союзники не преследуют основные силы российской армии, Меньшиков выдвинул свою армию к Севастополю, заняв позиции к северу от бухты. Силы обороняющихся к югу от бухты были доведены до 35 тыс.

Противник сначала не предпринимал активных действий, что позволило севастопольцам под руководством Э. Тотлебена построить сильные земляные укрепления. Артиллерия обороны составила 341 орудие против 144 на суше у противника.

Британские войска располагались в центре позиции осаждающих, французы – на флангах. 26 сентября 1854 года французскую армию вместо умирающего от холеры Леруа де Сент-Арно возглавил генерал Ф. Канробер. С правого фланга располагались турки. Осаждающие несли большие потери от холеры, обстрелов и вылазок российских войск. Защитники Севастополя также страдали от недостаточного снабжения и неудовлетворительной медицинской помощи. На место действия прибыл хирург Н. Пирогов . Он разработал основы военно-полевой хирургии, ввел сортировку раненых уже на поле боя по степени полученных повреждений и срочности необходимых операций. Пирогов стал применять гипсовые повязки, старался спасать раненых от ампутации конечностей, вел обучение первых российские сестер милосердия. Среди них наибольшую известность приобрела Д. Михайлова.

С 17 октября 1854 года проводились бомбардировки Севастополя союзниками с суши и моря. В этот день погиб Корнилов. Оборону фактически возглавил вице-адмирал П. Нахимов (назначен временным военным губернатором только 9 марта 1855 года). Российская артиллерия вела эффективный ответный огонь, заставив отойти флот противника.

Балаклавское сражение

25 октября 1854 года российский отряд под командованием заместителя Меншикова генерал-лейтенанта П. Липранди численностью 16 тысяч человек атаковал британско-турецкие позиции под Балаклавой, которые защищали 4 тысячи человек. В ходе Балаклавского сражения 1854 года российские войска выбили турок с редутов, защищавших Балаклаву, но дальнейшее продвижение было остановлено контрударом британской тяжелой кавалерии и сопротивлением пехоты, выстроенной в «тонкую красную линию» (то есть в две шеренги – меньше, чем предусмотрено уставом, поскольку у британского командования не было достаточных сил). После подхода французских подкреплений стало ясно, что Липранди не сможет разгромить британский лагерь, и ему придется отойти. Но чтобы не дать русским увезти захваченные на редутах орудия, Раглан приказал произвести атаку легкой кавалерии, которая привела к большим потерям, став символом смелого, но самоубийственно-бессмысленного действия. Всего в бое под Балаклавой союзники потеряли 615 человек, а российская армия - 627 человек. Балаклава и господствующая над Севастополем Сапун-гора, занятая союзниками, были укреплены.

Контрнаступление российской армии

Получив подкрепление, Меньшиков предпринял наступление, и 5 ноября 1854 года произошло Инкерманское сражение 1854 года. Генерал Ф. Сойманов с 19 тысяч человек атаковал около 8 тысяч британцев и захватил их укрепления, но не смог их удержать. Со стороны Инкермана на союзников наступал генерал П. Павлов с 16 тысяч человек, поставив британцев в тяжелое положение. Российская армия была сильна штыковыми атаками, но союзники имели более дальнобойное и точное нарезное оружие. Подход французских подкреплений заставил российские войска отойти. Российские потери убитыми составили более 3600 человек, включая Сойманова, британцев 660, французов 299.

14 ноября 1854 года флот союзников серьезно пострадал от сильного шторма.

После высадки в Евпатории 21-тысячного османского корпуса Омер-паши, генерал С. Хрулев с 19 тысячами атаковал ее, но неудачно. После этого Меньшиков был снят с поста главнокомандующего и заменен М. Горчаковым. Тот действовал еще более пассивно, чем Меньшиков. Это позволило союзникам, численность которых возросла до 120 тысяч, активизировать подготовку к штурму Севастополя. Шла напряженная борьба за позиции вокруг Малахова кургана. Обороной кургана руководил контр-адмирал В. Истомин, который погиб 19 марта 1855 года.

Во время вылазок храбростью и лихостью отличались матросы и солдаты П. Кошка, И. Димченко, Ф. Заика, А. Елисеев, И. Шевченко и другие герои обороны.

Штурм Севастополя

9 апреля 1855 года началась артподготовка к штурму, но севастопольцы за ночь восстанавливали разрушенные днем укрепления, и штурм был отложен, хотя потери российских войск составили около 6 тысяч человек.

Силы союзников возросли до 170 тысяч человек при 541 орудии, в том числе 130 тяжелых мортир против 40-тысячного гарнизона при 466 орудиях (57 мортир). Но у союзников было гораздо больше боеприпасов. 26 января 1855 года в войну вступило Сардинское королевство, и под Севастополь прибыло 15 тысяч итальянцев. Медливший со штурмом Канробер был заменен на генерала Ж.-Ж. Пелисье. Он отправил десант в Керчь и корабли в Азовское море, но союзные десанты под Арбатом, Геническом и Таганрогом были отражены.

18 июня 1855 года после третьей массированной бомбардировки был предпринят штурм укреплений Корабельной стороны (юго-восточная часть города), прежде всего Малахова кургана. Защитникам Корабельной стороны под командованием генерала С. Хрулева удалось отбить штурм.

28 июня 1855 года умер от холеры фельдмаршал Раглан, которого сменил генерал Дж. Симпсон. 10 июля 1855 года погиб Нахимов.

По требованию взошедшего на престол Александра II Горчаков был вынужден атаковать союзников на реке Чёрной 16 августа 1855 года, но был отброшен с большими потерями.

17-20 августа и 4-8 сентября 1855 года были произведены новые массированные бомбардировки силами 807 орудий, в том числе 275 мортир. Защитники несли потери по 2-3 тысяч человек в день. Артиллерия Малахова кургана и 2-го бастиона была подавлена. 8 сентября 1855 года Малахов курган был взят штурмом французами. Российские резервы укрывались от артобстрела и не могли вовремя среагировать на штурм. Вернуть Малахов курган в ходе контратак не удалось. В этот день с обеих сторон погибло примерно по 10 тысяч человек. Эта высота господствовала над городом, защитники которого и так несли большие потери. Горчаков принял решение оставить южный берег бухты и ночью перевёл войска по заранее подготовленному наплавному мосту на северный берег. Город был подожжен, военные суда в бухте затоплены. 11 сентября 1855 года союзники заняли развалины Севастополя.

Итоги сражения

За время обороны Севастополя союзники потеряли более 70 тысяч человек, не считая умерших от болезней. Официальные потери защитников составили 17 015 человек убитыми, 58 272 — ранеными, 15 174 — контуженными и 3164 — пропавшими без вести. Всего — 93 625 человек, в том числе 17 712 моряков. По другим данным – около 102 тыс. человек. Оборона Севастополя показала важность земляных укреплений в современном бою, а также, несовместимость плотных боевых порядков с современным нарезным оружием. В ходе войны отрабатывалось взаимодействие войск с паровым флотом, снабжение крупной группировки, высаженной на отдаленном от баз обеспечения театре боевых действий. Это повлияло на дальнейшее развитие военного искусства.

К концу обороны Севастополя российская армия на северном берегу бухты составляла 115 тысяч человек, а союзники располагали более 150 тысячами Наступило затишье в военных действиях вплоть до заключения Парижского мира 1856 года .

Для участников обороны Севастополя была учреждена медаль «За оборону Севастополя». Они также награждались медалью «В память войны 1853-1856 годов». В начале ХХ века оставшихся в живых участников обороны награждали также медалью «В память 50-летия защиты Севастополя».