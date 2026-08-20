СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОБОРОНА 1941–1942

Севастóпольская оборóна 1941–1942 — героическая защита города и главной военно-морской базы Черноморского флота (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) с 30 октября 1941 по 4 июля 1942. Первые бомбы вражеская авиация сбросила на город 22 июня 1941. 30 октября немецко-румынские вой­ска вышли на ближние подступы к Севастополю. Главная роль в захвате города отводилась 11-й немецкой армии (свыше 200 тыс. человек, 450 танков, свыше 2 тыс. орудий и минометов, 600 самолетов; командующий генерал-полковник, с 1 июля генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ). Севастопольский гарнизон к началу боевых действий насчитывал около 23 тыс. человек и имел до 150 полевых и береговых орудий. 4 ноября сухопутные вой­ска и силы флота, защищавшие город, были объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР), в который 9 ноября вошла Приморская армия (до 50 тыс. человек, 170 орудий, 90–100 самолетов; генерал-майор И. Е. Петров). Командующим СОР был назначен Октябрьский, его заместителем по сухопутной обороне Петров. Свыше 15 тыс. севастопольцев вступили в народное ополчение. После получения приказа Ставки Верховного Главнокомандования 3 июля 1942 советские вой­ска оставили город. Советские потери составили: безвозвратные — около 157 тыс. человек, санитарные — около 44 тыс. человек. Противник потерял до 300 тыс. человек убитыми и ранеными. Сковав крупные силы немецко-румынских вой­ск, защитники Севастополя нарушили планы гитлеровского командования на южном крыле советско-германского фронта. После взятия города части 11-й немецкой армии и румынских корпусов получили вынужденный шестинедельный отдых. Оказавшиеся в оккупации продолжали героическую борьбу в тылу врага. Севастополь одним из первых 8 мая 1965 был удостоен звания Город-герой.

Лит .: Неменко А. В. Оборона: Крым. Севастополь (1941–1942 годы). Ставрополь, 2011; Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М., 2015; Герои битвы за Севастополь. Севастополь, 2018; Сидорчук Е. А. Битва за Севастополь 1941–1942 гг.: военно-политический аспект. Дисс. к. и. н. М., 2020; Отчет по обороне Севастополя (ноябрь 1941 — июль 1942 гг.): в 2 т. М., 2022. С. Е. Лазарев.