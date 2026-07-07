СЕВАСТОПОЛЬ

Город в Крыму. С 2014 года – субъект Российской федерации.

Древний Херсонес

Город на территории современного Севастополя был основан греками из Гераклеи Понтийской в 422-421 годах до н. э. и до XIV века существовал под названием Херсонес и Сарсона (по-русски Корсунь). В наше время Херсонесское городище находится в Гагаринском районе Севастополя и имеет статус историко-археологического заповедника. Географическое положение Херсонеса позволяло контролировать северо-западный Крым. Город воевал со скифами, которые во II веке до н. э. осаждали его. В 110—107 годах до н. э. Херсонесско-понтийская армия под командованием понтийца Диафанта одержала победу над скифами и захватила Феодосию и Пантикапей. В результате Херсонес вошёл в состав государства Митридата VI Евпатора. После его смерти Херсонес находился в сфере влияния Рима и время от времени был подчинен Боспорскому царству. В I веке Херсонес стал отдельной от царства республикой, зависимой от Римской империи , а затем местом расположения римских войск в Крыму. С I века в Херсонесе распространяется христианство. В IX веке Херсонес стал фемой Византийской империи . Устье реки Черная и нынешняя Севастопольская бухта использовалась для выхода к морю княжеством Феодоро, которое построило здесь крепость Каламита.

В 988 году Херсонес был взят киевским князем Владимиром Святославовичем . Здесь он принял крещение. После взятия Константинополя в ходе IV крестового похода в 1204 году, Херсонес перешел под контроль Трапезундской империи. В 1299 году Херсонес был разорен татарами Ногая . В XIII веке центрами черноморской торговли стали генуэзские колонии Кафа и Солдайа. Это снизило роль Херсонеса на полуострове. Недалеко, в нынешней Балаклаве, был построен генуэзский форпост Чембало. Херсонес находился под контролем генуэзцев. В 1363 и 1397 годах Херсонес разоряли войска литовских князей Ольгерда и Витовта, а в 1399 году – татарского темника Едигея . Население покинуло город.

В 1475 году генуэзские колонии в Крыму и княжество Феодоро были завоеваны османами. В 1475-1774 годах территория современного Севастополя входила в состав Кефинского эялета Османской империи . Здесь возникли небольшой город Инкерман и деревня Ахтиар.

В составе Российской империи

После русско-турецкой войны 1768—1774 годов по Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года Османская империя теряла владения в Крыму. Территория будущего Севастополя перешла в состав Крымского ханства. В Крыму находились русские войска. В 1778 году А. Суворов оценил удобство позиции у Ахтиарской гавани и стал строить здесь укрепления. Но по Айналы-Кавакской конвенции 1779 года Россия вывела войска с территории ханства. Но 8 (19) апреля 1783 года оно было присоединено к России. Это создавало возможность для постройки в Крыму базы Черноморского флота. 2 мая 1783 года в Ахтиарскую гавань вошли корабли Азовской флотилии. Севастополь был основан 3 июня 1783 года как Ахтиар. 10 февраля 1784 года получил имя Севастополь.

На территории Крыма была создана Таврическая область. В 1783-1784 годах началось строительство Севастополя как базы флота и Симферополя как главного города Тавриды. В строительстве Севастополя большую роль играли А. Суворов, Д. Сенявин, Ф. Ушаков и др. В 1787 году строящийся город посетила Екатерина II в ходе поездки ее двора по маршруту Петербург – Москва – Киев – Кременчуг – Херсон – Бахчисарай – Севастополь – Феодосия – Полтава. С Екатериной ехали и дипломаты. Организацией визита занимался князь Г. Потёмкин . Он сумел продемонстрировать императрице и ее спутникам большой прогресс в строительстве флота, города и его укреплений. Это имело и большой внешнеполитический резонанс, убедив Австрию в необходимости дальнейшего сближения с Россией, а Османскую империю – в опасном усилении России на северном берегу Черного моря.

В 1796 году вместе с Крымом Севастополь вошел в Новороссийскую губернию. После ее разделения в 1802 году – в Таврическую губернию. Непосредственно город управлялся военным губернатором Севастополя и Николаева, который подчинялся напрямую морскому ведомству. С 1804 года Севастополь стал главным военным портом Российской империи на Черном море.

Во время эпидемии чумы в 1828 году вокруг Севастополя был установлен карантин, что позволило предотвратить распространение болезни на город. Однако он привел к чиновничьим злоупотреблениям и Севастопольскому восстанию 1830 года. В 1833-1851 годах строительство Севастополя и городских укреплений осуществлялось под руководством главкома Черноморского флота и портов Черного моря адмирала М. Лазарева . В 1846 году была построена Графская пристань.

Во время Крымской войны 1853-1856 годов вышедшая из Севастополя эскадра под командованием П. Нахимова нанесла 18 (30) ноября 1853 года поражение османской эскадре при Синопе. В 1854-1855 годах Севастополь был осажден войсками коалиции в составе Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства (См. Севастопольская оборона 1854-1855 годов).

В 1890 году в Феодосию был перенесен торговый порт, а Севастополь стал военной крепостью. В 1904 году художником А. Рубо, инженером О. Энбергом и архитектором В. Фельдманом была создана панорама «Оборона Севастополя», размещенная в специальном здании и открытая 14 мая 1905 года. Произведение было испорчено во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и восстановлено в 1954 году. Также в 1905 году был возведен памятник затопленным в 1853 году кораблям.

Во время Первой русской революции 1905-1907 годов в Севастополе происходили волнения рабочих, солдат и матросов. 11-15 ноября 1905 года произошло Севастопольское восстание 1905 года .

Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов базировавшиеся в Севастополе корабли Черноморского флота вели борьбу против кораблей Османской империи и содействовали наступлению российских войск на востоке Малой Азии. 20 октября 1916 года в Севастполе взорвался и затонул флагман флота линкор «Императрица Мария». Погибло 225 человек.

Севастополь в годы революции

С началом Великой российской революции в марте 1917 г. был создан Севастопольский Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладали эсеры и меньшевики . Совет и созданный им Центральный военно-исполнительный комитет (ЦВИК, затем Центрофлот) сотрудничали с командующим Черноморским флотом контр-адмиралом А. Колчаком . 29 апреля 1917 года с санкции Колчака на Балтийский флот из Севастополя была направлена делегация матросов, настроенных оборончески, для агитации за войну до победного конца. Однако уже в середине мая Колчак вступил в конфликт с ЦВИК, который пришлось улаживать лично военному министру А. Керенскому , прибывшему в Севастополь 17 мая 1917 года. Однако напряженность в отношениях Колчака и матросской массы нарастала. Успех имела агитация большевистской делегации, прибывшей в Севастополь с Балтийского флота. 5-6 июня 1917 года матросы на митинге и делегатском собрании потребовали от офицеров сдать оружие. Колчак, хоть и санкционировал это во избежание кровопролития, свое оружие выбросил за борт и подал в отставку, передав власть контр-адмиралу В. Лукину. После отъезда Колчака напряженность на флоте снизилась и влияние большевиков в Севастополе на время упало.

В ходе Октябрьской революции 1917 года Севастопольский Совет взял власть в городе 9 ноября 1917 года. Но в нем продолжали преобладать эсеры и меньшевики. 12 ноября 1917 года Совет сформировал Совет народных представителей (СНП) как орган власти, не признававший Советскую власть . Он сохранял лояльность Крымскому краевому правительству. Сторонники Советской власти отправились воевать с А. Калединым. После их возвращения в Севастополь и похорон матросов, погибших в боях с противниками Советской власти под Белгородом и на Дону, 15–16 декабря 1917 года просоветски настроенные матросы убили несколько десятков офицеров. Убийства продолжались и позднее. В этих условиях в ночь на 16 декабря 1917 года на экстренном заседании Центрофлота был создан Временный Военно-революционный комитет (ВРК) под председательством большевика И. Сюсюкалова. Временный ВРК постановил распустить Совет и собрать делегатское собрание матросов. Собрание избрало ВРК из 20 человек во главе с большевиком Ю. Гавеном. 18 декабря 1917 года ВРК провел организационное собрание нового Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов, в который были избраны 89 эсеров, 35 большевиков и им сочувствующих, 50 беспартийных, 6 меньшевиков, 6 польских социалистов. Но под давлением просоветских матросов в исполком Совета вошли 11 большевиков, 3 левых эсера , 5 беспартийных. Председателем Совета избрали большевика Н. Пожарова. Революционный трибунал и Следственная Комиссия Совета выпустили часть офицеров, арестованных матросами. 11-13 января 1918 года в Севастполе произошли столкновения сторонников ВРК и СНП, в результате которых утвердилась Советская власть. 16 января 1918 года Совет был еще раз переизбран, большевики получили большинство. 16 февраля 1918 года в Севастополе был создан военно-революционный штаб, руководящий советскими вооруженными силами в Крыму. В марте – апреле 1918 года Севастополь входил в Советскую социалистическую республику Таврида.

18 апреля 1918 года в Крым вступили германские войска . 1 мая 1918 года немцы вошли в Севастополь, часть Черноморского флота ушла в Новороссийск, а оставшиеся корабли, хотя и подняли флаги Украинской народной республики, были захвачены немцами. 17 июня 1918 года было создано Крымское краевое правительство генерала М. Сулькевича, которому формально подчинялся Севастополь.

После капитуляции Германии её флот покинул Севастполь, и туда 25 ноября 1918 года вошел флот Антанты и французские войска. 14-21 марта 1919 года прошла забастовка против оккупации. 20 апреля 1919 года начались волнения на французских кораблях. Французская эскадра покинула Севастополь, и 30 апреля 1919 года в город вошла РККА . Севастополь стал частью Крымской советской социалистической республики. В июне весь Крым, включая Севастополь (23 июня 1919 года), был занят Вооруженными силами юга России. В декабре 1919 года в Севастополе произошла забастовка против белого террора . После передачи руководства белым движением на юге от А. Деникина П. Врангелю в апреле 1920 года. Севастополь стал резиденцией командующего Русской армией Врангеля. После поражения в боях с красными и Махновским движением Врангель 10 ноября 1920 года приказал оставить Севастополь. 15 ноября 1920 года в Севастополь вошла РККА. В городе, как и в Крыму в целом, развернулся красный террор . С. вместе с Крымом был частью РСФСР, с которой в 1922 году вошел в СССР.

Севастополь в советский период

В СССР Севастополь оставался базой Черноморского флота и важным военно-морским судостроительным центром. В ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Севастополе базировались 1 линкор, 5 крейсеров, 11 эсминцев, 16 подлодок и др. корабли. 28 октября 1941 года германские войска прорвались в Крым. 30 октября 1941 года началась оборона Севастополя 1941-1942 годов . 2-4 июля 1942 года Севастополь пал.

В апреле 1944 года войска 4 Украинского фронта прорвались в Крым и 15 апреля 1944 года подошли к внешнему рубежу обороны Севастополя, блокировав 70-тысячную группировку противника. А. Гитлер выступил против эвакуации Севастополя и даже усилил эту группировку. Советская артиллерия методично разрушала оборонительный пояс крепости. 7-8 мая 1944 года РККА взяла штурмом господствующую над городом Сапун-гору и 9 мая 1944 года ворвалась в Севастополь. Остатки немецкой группировки продолжали эвакуироваться с мыса Херсонес. Удалось эвакуировать более половины состава крымской группировки. Под ударами советской авиации и торпедных катеров в море погибло 42 тысячи гитлеровцев.

После войны Севастополь был в основном восстановлен в конце 40-х годов. С 1948 года – город республиканского подчинения. В 1950-е годы происходила застройка окрестностей городских холмов. В 1960-70-е годы строились новые жилые районы: вокруг проспекта Генерала Острякова (бывшее Куликово поле), на берегах Стрелецкой и Камышовых бухт, на Северной стороне бухты.

В 1954 году вместе с Крымом Севастополь перешел из РСФСР в УССР.

20 октября 1955 года в Севастополе взорвался линкор Новороссийск. Погибло 829 человек.

В Севастополе работали Институт биологии южных морей, Морской гидрофизический институт АН УССР, Севастопольское отделение государственного института океанологии и океанографии, Черноморский филиал НИИ технологии судостроения и др. научные учреждения. Был создан Севастопольский приборостроительный институт, военные училища. В 1965 году Севастополь был удостоен звания «Город-герой».

Во время Перестройки в Севастополе развернулась борьба сторонников и противников сохранения СССР. 20 января 1991 года был проведён референдум, на котором 97% участников проголосовали за статус города союзно-республиканского подчинения. 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме 57% жителей Севастополя проголосовали за независимость Украины.

После распада СССР

В составе независимой Украины Севастополь был городом центрального подчинения. Глава городской администрации назначался президентом Украины. Городской совет имел в отношении решений главы администрации право вето.

30 мая 1997 года был заключен «большой договор» Украины с Российской Федерацией (РФ), который подтвердил вхождение в состав Украины всей территории УССР и урегулировал вопросы пребывания в Севастполе российского Черноморского флота. РФ на правах 20-летней аренды владела частью бухты Севастополя с причалами для стоянки более 30 кораблей, Карантинной, Казачьей, Южной бухтами и частью Стрелецкой бухты, аэродром в районе Кача (на территории Севастополя).

Подавляющее большинство населения Севастополя предпочитало говорить по-русски. В 1994-2011 годах по инициативе Ю. Лужкова за счет бюджета Москвы в Севастополе строились школы, жилье, осуществлялись социальные программы, прежде всего связанные с Черноморским флотом.

В начале XXI века численность населения составляла более 340 тысяч человек.

Вхождение в состав Российской Федерации

В период «Евромайдана» 2013-2014 годов в Киеве начались и массовые выступления русскоязычного населения в Севастополе. С 24 января 2014 года формировались отряды самообороны. К защите города призывал и глава администрации В. Якуба. «Севастопольский координационный совет» пророссийских общественных движений («Русский блок» и др.) заявил, что в случае государственного переворота «Севастополь, используя своё право на самоопределение, выйдет из правового поля Украины».

С 21 февраля 2014 года проводились массовые митинги на площади Нахимова с пророссийскими лозунгами. 22 февраля 2014 года в Севастополь прибыли из Киева боровшиеся там с «Майданом» сотрудники спецподразделения «Беркут», которые стали сотрудничать с пророссийскими активистами. Руководство Севастополя приняло участие в Харьковском съезде 22 февраля 2014 года, выступившем против «Майдана» и за автономию регионов Востока и Юга Украины. 23 февраля 2014 года в Севастополе прошёл многотысячный митинг «Народной воли против фашизма на Украине». Глава городской администрации В. Якуба был освистан участниками митинга. Митингующие провозгласили «народным мэром» города А. Чалого – физика и предпринимателя, генерального директора промышленной группы «Таврида Электрик», внука вице-адмирала В. Чалого, командовавшего эскадрой флота в середине ХХ века. Участники митинга заявили о непризнании решений Верховной рады Украины об изменении конституции и отстранении от власти В. Януковича. 24 февраля 2014 года В. Яцуба объявил об отставке, исполняющим обязанности председателя городской администрации стал Ф. Рубанов. Администрация была блокирована сторонниками назначения главой администрации Чалого. Севастопольский городской совет на внеочередном заседании принял решение о создании исполнительного органа горсовета — Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города во главе с Чалым.

27 февраля – 1 марта 2014 года военные объекты и корабли ВМС Украины были заблокированы пророссийскими силами, российскими войсками и судами. К концу марта военнослужащие Украины на территории Севастополя либо перешли на сторону РФ, либо покинули территорию Крыма.

1 марта 2014 года городской Совет поддержал решение о проведении общекрымского референдума о статусе Крыма и Севастополя. 11 марта 2014 года Севастопольский городской совет и Верховный Совет Автономной республики Крым приняли «Декларацию о независимости Автономной республики Крым и города Севастополя». Севастополя вошел в состав Крыма как город с особым статусом. Согласно сообщению городского избиркома в референдуме 16 марта 2014 года приняли участие 89,5% избирателей Севастополя и 95,6% из них высказались за присоединение Крыма к России. Горсовет обратился к РФ с просьбой о включении города Севастополя в состав РФ как отдельного субъекта федерации. 18 марта 2014 года был подписан договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Севастополь стал субъектом федерации РФ. 21 марта 2014 года президент РФ В. Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

1 апреля 2014 года Законодательное собрание Севастополя (как стал называться Совет) ввел пост губернатора города и назначил исполняющим его обязанности А. Чалого. 14 апреля 2014 года исполняющим обязанности губернатора был назначен бывший заместитель командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирал запаса С. Меняйло, а А. Чалый возглавил список «Единой России» на выборах в городское законодательное собрание 14 сентября 2014 года и 22 сентября 2014 года был избран председателем собрания. 22 марта 2016 года Чалый ушел в отставку из-за конфликта с губернатором. 28 июля 2016 года Меняйло ушел с поста губернатора. Исполняющим обязанности губернатора стал Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д. Овсянников.

С 2014 года происходит интеграция Севастополя в правовую и экономическую систему РФ.