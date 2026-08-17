СЕУТА, МЕЛИЛЬЯ

Сеýта, Мели́лья ( исп. Ceuta, ­Melilla) — ­испанские эксклавы, военные базы и свободные порты на северном побережье Марокко .

С. — автономный город Испании, располагается у средиземноморского входа в Гибралтарский пролив. Основан финикийцами в VII в. до н. э., в IV в. до н. э. перешел к Карфагену , в 42 н. э. присоединен к Римской империи, в V в. — под властью вандалов. Окончательно завоеван вестготами при короле Сисебуте в начале VII в. С начала VIII в. — под властью мавров. Король Португалии Жоан I Славной памяти завоевал С. в 1415, с 1580 — под властью Испанских Габсбургов, в 1688 окончательно передан Испании. Площадь — 18,5 кв. км. Численность населения — 82 566 человек (2022).

М. — автономный город Испании, расположен в Сев. Африке, на берегу Средиземного моря. Основан финикийцами под названием Русаддир в VIII в. до н. э. В III в. до н. э. завоеван Карфагеном; в 42 н. э. присоединен к Римской империи, в V в. — под властью вандалов. В 534 завоеван византийским императором Юстинианом I. В 615 захвачен вестготским королем Сисебутом. С 700 — под властью мавров. С 1497 — в составе Испании. Площадь — 12,3 кв. км. Численность населения — 85 159 человек (2022).

С. и М. поддержали восстание против правительства Народного фронта в июле 1936, с которого началась Гражданская вой­на в Испании 1936–1939 . После обретения Марокко независимости остались за Испанией в качестве эксклава (1956). В 1995 приняты статуты автономии С. и М.

Лит .: Bravo Nieto A., Fernández Uriel P. Historia de Melilla. Melilla, 2005; Carmona Portillo A. Historia de Ceuta. Málaga, 2007; Alarcón Caballero J. A. Historia de Ceuta: De Los Orígenes Al Año 2000. Ceuta, 2009. Д. И. Юшина.